Una nueva inundación en Nepal arrasó entre 35 y 40 viviendas y varios puentes en el distrito de Gorkha, este domingo 11 de octubre de 2026.

Las autoridades reportaron cinco personas desaparecidas, mientras continúan las evacuaciones y las labores para evaluar los daños.

Hasta los primeros reportes, no se habían confirmado víctimas mortales.

El desbordamiento del río Budhi Gandaki afectó varias localidades de la provincia de Gorkha, en el centro de Nepal, donde la fuerza del agua también dañó infraestructura y obligó a los habitantes de las zonas cercanas a trasladarse a lugares seguros.

El nuevo desastre ocurre semanas después de las inundaciones registradas en agosto, que dejaron una grave crisis humanitaria y daños en viviendas, carreteras, puentes e instalaciones hidroeléctricas .

Inundación en Nepal: ¿qué provocó el desbordamiento del río Budhi Gandaki?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, una avalancha de tierra habría bloqueado temporalmente el cauce de un arroyo en la zona de Chumnubri, en el distrito de Gorkha.

La obstrucción habría provocado una acumulación de agua que posteriormente descendió con fuerza y ocasionó la inundación.

El desbordamiento fue reportado durante la madrugada del domingo.

La crecida arrastró viviendas en localidades como Jagat Bagar, Salleri y Ghattekhola, según información atribuida a Narayan Prasad Sapkota, responsable administrativo del municipio rural de Chumnubri.

Los reportes iniciales estimaron que entre 35 y 40 casas resultaron dañadas.

También se registraron daños en puentes peatonales y vehiculares, así como en instalaciones relacionadas con un proyecto hidroeléctrico.

Las autoridades continúan evaluando el alcance de los daños y las posibles afectaciones adicionales en las comunidades cercanas al río.

Inundación en Nepal por desbordamiento de río ( Sunil Sharma / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

Autoridades de Nepal evacúan a habitantes por riesgo de nuevas inundaciones

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal coordinó evacuaciones y emitió alertas para las comunidades ubicadas río abajo, ante el riesgo de nuevas crecidas.

El Ejército y otros cuerpos de emergencia participaron en las labores de rescate.

Los primeros reportes señalaron que 49 personas, incluida una extranjera, fueron rescatadas, mientras cinco habitantes permanecían desaparecidos.

Las autoridades también pidieron a la población alejarse de las riberas y trasladarse a zonas elevadas. La vigilancia se extendió a otros distritos que podrían resultar afectados por el incremento del caudal.

El río Budhi Gandaki de Nepal desemboca en el Trishuli, por lo que la crecida representa un riesgo para distintas comunidades ubicadas a lo largo de la cuenca.

Inundación en Nepal por desbordamiento de río (Ambir Tolang/JNA via ZUMA Press / Ambir Tolang/JNA via ZUMA Press )

Inundaciones en Nepal durante 2026 dejan daños en viviendas e infraestructura

Nepal enfrenta una serie de emergencias relacionadas con inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y otros fenómenos hidrometeorológicos que han afectado a comunidades e infraestructura.

En agosto, las inundaciones del río Bhote Koshi provocaron una emergencia de gran magnitud, con numerosas víctimas, personas desaparecidas y daños en distintas regiones del país.

Las labores de recuperación se han complicado por la destrucción de carreteras y puentes que conectan localidades remotas.

La recurrencia de estos fenómenos también ha puesto de relieve la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana y mejorar la protección de las comunidades asentadas en zonas de riesgo.