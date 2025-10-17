Kanchha Sherpa fue el héroe del Everest antes de que el senderismo fuera tendencia, tras ser un legendario guía nepalí.

Por lo que te contamos ¿quién fue Kanchha Sherpa? Esto es lo que sabemos sobre su historia y vida.

¿Quién fue Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

Kanchha Sherpa fue un comerciante y guía en senderismo que nació en el año de 1933 en Namche Bazar, Nepal.

El llamado héroe del Everest, era el último superviviente de la histórica expedición con el primer ascenso al monte Everest en 1953.

Pues Kanchha Sherpa fue uno de los 35 miembros del equipo que llevó al neozelandés Edmund Hillary y a su guía Tenzing Norgay a la cima del pico del Everest de 8.849 metros (29.032 pies) el 29 de mayo de 1953.

¿Quién fue Kanchha Sherpa? El héroe del Everest antes de que el senderismo fuera tendencia (Especial )

¿Qué edad tenía Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

Kanchha Sherpa, el héroe del Everest tenía 92 años de edad al momento de su muerte.

¿Quién fue la esposa de Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

Ang Lhakpa Sherpa - se desconoce su edad- fue la esposa de Kanchha Sherpa, el héroe del Everest.

¿De qué signo zodiacal era Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

Se desconoce el signo zodiacal al que pertenecía Kanchha Sherpa, el héroe del Everest, al no ser pública su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tuvo Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

Kanchha Sherpa, el héroe del Everest y su esposa Ang Lhakpa Sherpa tuvieron 6 hijos, cuatro hijos, dos hijas, se desconoce sus nombres y edades.

¿Qué estudio Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

El héroe del Everest, Kanchha Sherpa no tuvo una educación formal, debido a que en su época en tradicional occidental no era algo formal.

Por lo que Kanchha Sherpa, el héroe del Everest c reció aprendiendo habilidades necesarias para la vida , como el comercio y la agricultura.

¿En qué trabajo Kanchha Sherpa, el héroe del Everest?

A lo largo de su vida, Kanchha Sherpa, el héroe del Everest tuvo varios trabajos, pues se desempeñó como comerciante y guía turístico en senderismo.

Asimismo, Kanchha Sherpa, el héroe del Everest se hizo de un hotel en Namche en Nepal, el cual era atendido por él mismo con apoyo de su familia, mismo que recibe a montañistas y excursionistas.

Muere Kanchha Sherpa, el héroe del Everest a los 92 años

A través de un comunicado, se ha confirmado la muerte Kanchha Sherpa, el héroe del Everest a los 92 años.

“Falleció pacíficamente en su residencia. Con él, un capítulo de la historia del montañismo ha desaparecido” , informó la Asociación de Montañismo de Nepal.

Tras la muerte de Kanchha Sherpa no se especificó la causa, sin embargo, dijo que “había tenido algunos problemas de salud” hace unos días, pero que no padecía ninguna otra enfermedad grave.

Asimismo, se informó que los ritos funerarios para Kanchha Sherpa, el héroe del Everest comenzarán el próximo lunes.