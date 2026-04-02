Autoridades de Nepal destaparon una red criminal en el Everest que ofrecía rescates falsos e intoxicaba a turistas para estafar aseguradoras.

La investigación de la Oficina Central de Investigación (CIB) reveló que entre 2022 y 2025 se realizaron más de 300 evacuaciones fraudulentas en helicóptero, con la participación de:

Guías de turismo

Empresas de senderismo

Operadores de helicópteros

Directivos de hospitales

El esquema incluía comisiones de hasta 25% de las indemnizaciones, generando millones de dólares en ganancias ilícitas y derivando en 33 denuncias por crimen organizado y fraude.

Destapan red criminal en el Everest que ofrecía rescates falsos e intoxicaba a turistas

De acuerdo con la investigación de la Oficina Central de Investigación (CIB) de Nepal, de 2022 a 2025 se registraron más de 300 rescates falsos en helicópteros.

Lo que derivó en reclamos de seguros fraudulentos y destapó una red criminal en el Everest.

Monte Everest (AP Images)

Ante tal situación, las autoridades de Nepal presentaron un total de 33 denuncias por crimen organizado y fraude y el tema llevó a la imputación de 32 personas.

El medio local Kathmandu Post detalla que la estafa en el Everest consistía en que los rescatistas presionaban a turistas para pedir ser evacuados en helicóptero.

Guías de turistas obligaban a los viajeros para que fingieran cansancio o algún malestar físico; incluso infundían miedo a los clientes, asegurándoles que presentaban mal de altura y que podrían morir si no volvían por helicóptero.

La estafa llegó a tal nivel que hasta llegaron a darle pastillas de Diamox a los turistas para hacer que sus síntomas de mal de altura empeoraran.

A otros viajeros les llegaron a mezclar levadura en polvo en sus alimentos para generarles malestar y solicitar el viaje aéreo.

Red criminal en el Everest daba comisiones a hospitales, guías de turismo y operadores de helicópteros

Tanto hospitales, guías de turismo y operadores de helicópteros estaban involucrados en la red criminal del Everest.

En el caso de los operadores de helicópteros y hospitales, estos modificaban sus informes y registros para quedarse con el dinero de las aseguradoras.

La investigación de las autoridades de Nepal señala que la red criminal operaba bajo un esquema de comisiones.

Los hospitales daban del 20% al 25% de indemnizaciones del cobro de los seguros a las empresas turísticas y los operadores de helicópteros.

La red criminal también incluía en ocasiones a los propios turistas, dándoles una comisión.

Gracias a la detección de dichas estafas, se halló que la compañía Servicio de Rescate de Montaña realizó 171 rescates falsos, reclamando más de 10 millones de dólares.

Por su parte, Nepal Charter Service hizo 75, mientras que Everest Experience and Assistance 71.

Los hospitales también recibieron millones a través del sistema de estafas en el Everest.

El Hospital Internacional Era obtuvo 15.8 millones de dólares y el Hospital Internacional Shreedhi 1.2 millones de dólares.