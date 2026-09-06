Mónica Huarte estuvo a punto de morir en 2017 tras subir al campamento base del Monte Everest y llegó a pensar en lo peor.

Una de las ilusiones de Mónica Huarte era subir al Monte Everest, pero nunca imaginó que terminaría bajando el helicóptero y con “agua en los pulmones”.

Mónica Huarte casi muere al subir al Monte Everest

La experiencia de Mónica Huarte arriba del Monte Everest fue inolvidable, pero también peligrosa.

Mónica Huarte contó a De Primera Mano que estuvo entrenando por meses para subir al Monte Everest, pero tras cumplir su misión hubo complicaciones.

“Fue en el 2017, subí hasta el campamento base del Everest y se me llenaron de agua los pulmones y me bajaron en helicóptero al hospital, estuvo tremendo” Mónica Huarte

Mónica Huarte (Instagram/@monicahuarte)

La actriz contó que tras llegar al campamento base del Monte Everest, sus pulmones se comenzaron a llenar de agua y tuvo que ser trasladada al hospital en helicóptero.

Afortunadamente, Mónica Huarte no sufrió ninguna consecuencia por lo ocurrido en el Monte Everest y narra esta historia como una de sus más grandes aventuras.

Llegó a pensar que moriría tras ser trasladada en helicóptero del Monte Everest, pero al final su salud se estabilizó.

“Pensé en un momento que me iba a petatear, de hecho iba en el helicóptero con un español y dije, bueno por lo menos no estoy como él” Mónica Huarte

Mónica Huarte revela qué provocó que casi muriera en el Monte Everest

A pesar de los percances que la llevaron al hospital, Mónica Huarte asegura que subir al Monte Everest fue un gran momento en su vida.

Es consciente de que estuvo en peligro su salud por subir al Monte Everest, pero revela qué fue lo que falló en su travesía.

La actriz confesó que subieron muy rápido al Monte Everest y el cuerpo necesita estabilizarse según la altura para evitar cualquier percance.

“Nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo y creo que íbamos muy rápido, hay que subir, estabilizarse, luego subir” Mónica Huarte