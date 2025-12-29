El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que ve cerca el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania tras sostener reunión con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Y es que hoy domingo 28 de diciembre de 2025, Donald Trump sostuvo un encuentro con Volodimir Zelensky en su residencia de Mar-a-Lago, ubicada en Florida, el cual calificó de “excelente”.

Donald Trump ve cerca el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania tras reunión con Zelensky (JOE RAEDLE / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

Donald Trump reconoce avances para el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania tras reunión con Zelensky

Este domingo Donald Trump aseguró que la guerra entre Rusia y Ucrania podría estar cerca de llegar a su fin, tras reconocer avances en las negociaciones luego de su reunión con Volodimir Zelensky.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, Trump señaló que está cada vez más cerca que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo por la disputa del territorio del Donbás.

En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos reconoció que si bien la situación es un tema difícil que aún “está sin resolver” entre Volodimir Zelensky y Vladimir Putin, se dijo confiado en que pronto se llegará a un acuerdo.

Donald Trump compartió que espera que este proceso dure “solo semanas”, pues aseveró que las negociaciones entre Rusia y Ucrania se encuentran “en la fase final”.

Y es que de acuerdo con el presidente estadounidense, la guerra Rusia-Ucrania terminará pronto, toda vez que de lo contrario podría prolongarse por más tiempo.

Volodimir Zelensky manifestó que será en el mes de enero 2026 cuando vuelva a sostener otra reunión con Donald Trump, pero en esta se espera la participación de otros líderes europeos en su gestión del DF.