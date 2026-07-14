Antes de la muerte de Lindsey Graham, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada con el senador de la que él mismo dio a conocer algunos detalles.

En conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca, Donald Trump aseguró que poco antes de que muriera, el senador republicano lo llamó por teléfono para sostener una conversación.

“Es difícil creer que se haya ido. Habló conmigo justo antes de fallecer” Donald Trump

Además, el presidente de Estados Unidos expresó su pesar por la muerte de Lindsey Graham, de quien afirmó que no solo era una buena persona, sino también un buen político.

Donald Trump (Filip Singer, Pool Photo via AP / Filip Singer/Pool EPA via AP)

Donald Trump habló con Lindsey Graham poco antes de su muerte

Tras sufrir un desgarro de aorta, el cual se trata de un evento cardiovascular grave, el senador del partido republicano, Lindsey Grham, murió el 11 de julio de 2026 a los 71 años de edad.

Luego de la muerte repentina del legislador republicano, el presidente de Estados Unidos reveló que sostuvo una llamada telefónica con él poco antes de su muerte.

Ante representantes de la prensa, Donald Trump indicó que fue el propio Lindsey Graham quien le llamó y aseveró que dicho contacto ocurrió solo por que el senador lo quería saludar.

“Era duro, pero era un buen hombre. Estaba muy a favor de la Ley para Salvar a Estados Unidos. Me llamó para hablar de eso. Estábamos hablando de eso y de otras cosas, pero simplemente se sentía cansado” Donald Trump

Sin embargo, al revelar lo ocurrido en la conversación ocurrida antes del fallecimiento, el presidente recordó que el legislador era un ferviente impulsor de la “Ley para Salvar a Estados Unidos”.

Incluso, el mandatario agregó que el verdadero motivo de la llamada ocurrió con la intención de hablar del proyecto republicano llamado SAVE America Act.

President Trump pays tribute to Sen. Lindsey Graham, calling him "a fantastic man" and saying their final conversation came just before the senator's death.



"He spoke to me just before he passed away just to say hello... He felt fine. He was a little tired."



Trump says Graham… pic.twitter.com/nnX8Hsdgcs — Fox News (@FoxNews) July 13, 2026

Donald Trump ofreció sus condolelindncias por la muerte de Lindsey Graham

Al revelar que pudo hablar con Lindsey Graham antes de su muerte, el presidente Donald Trump ofreció sus condolencias por la pérdida del legislador del ala conservadora.

Sobre ello, Donald Trump presentó sus respetos al senador a quien también reconoció como un amigo y una buen persona, e incluso aseveró que era un gran político.

Al insistir que es complicado asimilar su muerte, el presidenta aseveró que durante la llamada que tuvieron, Lindsey Graham dijo sentirse bien, aunque se notaba un “poco cansado”.

Además, al insistir en que era una “persona fantástica”, resaltó que las banderas estarán a media asta luego del sábado por la noche, lo que es un “reconocimiento merecido”.