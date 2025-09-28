Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció progresos en Medio Oriente antes de la visita de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

El domingo 28 de septiembre, a través de sus redes sociales, hizo un anuncio que fue replicado por la Casa Blanca en el que dijo que estaba a punto de tener “una oportunidad de lograr algo real” al respecto de la situación del Medio Oriente.

Esto ocurre en vísperas de la visita a la Casa Blanca de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien durante en su intervención en la Organización de la Naciones Unidas (ONU), vio a delegados abandonar la sala.

Donald Trump insinuó el domingo un avance en las negociaciones para la paz en Medio Oriente, en vísperas de la visita a la Casa Blanca de Benjamin Netanyahu.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

Durante un intercambio con periodistas el viernes 26 de septiembre, Trump ya había afirmado creer haber alcanzado un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.

“Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, prometió el presidente estadounidense.

Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un:

Alto el fuego permanente en Gaza

Liberación de los rehenes israelíes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí

Futuro gobierno de Gaza sin Hamás

Medios británicos señalaron que el exprimer ministro Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en la transición en Gaza.