Mañana 23 de mayo de 2026, Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, se casará, pero su padre no asistirá por “amor” a su país.

Donald Trump lamentó no poder estar presenté, pero felicitó por adelantado a su hijo “Don” y a la nueva integrante de su familia Bettina Anderson.

Donald Trump se ausentará a la boda de su hijo “Don”

El presidente de Estados Unidos usó Truth Social para dar a conocer que aunque su hijo Donald Trump Jr., tendrá su boda mañana, él no asistirá por su trabajo en el país.

Trump admitió que “deseaba mucho estar con mi hijo”, sin embargo, “mi amor por los Estados Unidos no me lo permiten”.

Compartió que su decisión la tomó bajo la creencia de la importancia en quedarse en la Casa Blanca “durante este importante periodo”.

Sin embargo, aprovechó su post para felicitar de forma anticipada a su hijo “Don” y a Bettina Anderson, a quien llamó “el miembro más nuevo” de su familia.

Donald Trump anuncia que no irá a la boda de su hijo Donald Trump Jr. (Captura traducida de @realDonaldTrump)

Respecto a la boda, se cree que será una ceremonia con menos de 50 invitados en una isla en Bahamas. Sin embargo, también se dice que esta es la celebración pues ya se habrían casado legalmente en Florida.