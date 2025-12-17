Te decimos quién es Bettina Anderson, la modelo e influencer que se comprometió con Donald Trump Jr.

El nombre de Bettina Anderson ha dado de qué hablar luego de confirmarse que se casará con Donald Trump Jr., de 47 años de edad.

¿Quién es Bettina Anderson?

Bettina Anderson es una modelo, influencer y socialité estadounidense.

Se sabe que Bettina Anderson es hija de los filántropos Harry Loy Anderson Jr. e Inger Anderson. Creció en Palm Beach, Florida.

Bettina Anderson, modelo e influencer que se comprometió con Donald Trump Jr. (@bettina_anderson / Instagram)

¿Cuántos años tiene Bettina Anderson?

En la actualidad, Bettina Anderson tiene 39 años de edad. Nació el 1 de diciembre de 1986.

¿Quién es el esposo de Bettina Anderson?

Bettina Anderson está comprometida con Donald Trump Jr. Los rumores de su relación comenzaron a circular desde 2024.

¿Qué signo zodiacal es Bettina Anderson?

Por su fecha de nacimiento, Bettina Anderson es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Bettina Anderson?

Bettina Anderson no tiene hijos.

¿Qué estudió Bettina Anderson?

Se sabe que Bettina Anderson estudió Historia del Arte, Crítica y Conservación por la Universidad de Columbia.

¿En qué ha trabajado Bettina Anderson?

Bettina Anderson trabajó como modelo para la joyería Hamilton Jewelers en 2022; además, ha sido la portada de la revista Palm Beach Illustrated.

En colaboración con sus hermanos, Bettina Anderson fundó The Paradise Fund, organización sin fines de lucro que apoya a empresas locales durante desastres.

Desde abril 2023, Bettina Anderson es directora de The Paradise Fund.

Cabe señalar que en Instagram cuenta con 108 mil seguidores. En su perfil publica fotos de estilo de vida de lujo, ropa y joyas.

Bettina Anderson y Donald Trump Jr. se comprometen

Bettina Anderson y Donald Trump Jr. se comprometieron el 15 de diciembre en una recepción de Navidad en la Casa Blanca.

En rede sociales, la activista de extrema derecha, Laura Loomer, compartió un video con el momento.

Durante la grabación, Donald Trump Jr. se mostró agradecido por que Bettina Anderson dijo “esa única palabra: ‘Sí’”.

Por su parte, Bettina Anderson reconoció que se casaría con el “amor de su vida”.

“Ha sido un fin de semana inolvidable. Me voy a casar con el amor de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo. Gracias” Bettina Anderson

Previo a su relación con Bettina Anderson, Donald Trump Jr. estuvo casado con:

Vanessa Trump, de 47 años de edad

Kimberly Guilfoyle, de 56 años de edad