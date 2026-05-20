Donald Trump obtuvo un acuerdo con el gobierno estadounidense que impide al IRS realizar auditorías o investigaciones sobre conductas pasadas de su familia y empresas.

El pacto, firmado por el fiscal general interino Todd Blanche, establece que el Servicio de Impuestos Internos quedará vetado permanentemente para revisar antecedentes fiscales relacionados con el mandatario republicano.

La medida surge tras la demanda presentada por Donald Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump por la filtración de declaraciones fiscales divulgadas entre 2020 y 2021 por medios estadounidenses.

Acuerdo fiscal protege a Trump y sus empresas ante futuras investigaciones

El arreglo extrajudicial también contempla la creación de un fondo por mil 800 millones de dólares para compensar supuestas víctimas de la “militarización” del sistema judicial estadounidense.

La controversia comenzó después de que medios como The New York Times y ProPublica difundieran reportes sobre los pagos fiscales y finanzas del presidente estadounidense.

Donald Trump (Mark Schiefelbein / AP Photo/Mark Schiefelbein)

Entre los documentos filtrados destacó que Trump habría pagado únicamente 750 dólares en impuestos federales sobre la renta durante los años fiscales 2016 y 2017.

Los reportes también señalaron que el mandatario no pagó impuestos federales durante 11 de 18 años analizados , debido a pérdidas empresariales declaradas oficialmente.

El Departamento de Justicia indicó que el acuerdo busca cerrar definitivamente los litigios relacionados con la divulgación de información fiscal confidencial de la familia Trump.

Hasta ahora, especialistas legales y fiscales en Estados Unidos mantienen posiciones divididas sobre el alcance jurídico y político de la protección otorgada al mandatario republicano.

La decisión reavivó el debate público sobre transparencia fiscal, privacidad financiera y los límites legales aplicables a funcionarios y empresarios vinculados con la política estadounidense.