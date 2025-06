Durante una conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Blanca, Donald Trump habló sobre los peligros que representa el ostentar el cargo de presidente de Estados Unidos.

Las revelaciones del mandatario se dieron luego de que un representante de la prensa, lo cuestionó sobre las amenazas a las que se ha enfrentado por estar al frente del gobierno de Estados Unidos.

Ante ello, Donald Trump rememoró algunos de los episodios por lo que ha pasado durante su encargo y admitió que hay peligros por ser presidente de Estados Unidos.

¿Ser presidente de Estados Unidos es un trabajo peligroso? Donald Trump destacó que la labor presidencial puede ser bastante riesgosa, pues habló de algunos episodios a los que se ha enfrentado.

Fue durante una conferencia de prensa de la Casa Blanca que ofreció el 27 de junio, que Donald Trump aseveró que ser presidente de Estados Unidos se trata de una “profesión muy peligrosa”.

La rueda de prensa se centró en la reciente decisión de la Corte Suprema que limita a los jueces federales que bloqueen sus políticas, pero se abrió al hablar sobre los riesgos que enfrenta su puesto.

Así ocurrió debido a que en su mensaje, advirtió sobre las “amenazas” a su vida a las que se expone por las acciones que ha impulsado, por lo que un reportero lo cuestionó y le pidió ahondar en el tema.

Ante ello, Donald Trump admitió que ser presidente de Estados Unidos implica afrontar riesgos “de vez en cuando” por ser lo que definió como un “negocio peligroso”, a pesar de lo cual se dijo tranquilo.

A pesar de que afirmó estar tranquilo por desempeñar el trabajo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump sostuvo que el puesto es mucho más peligroso que otras actividades.

Lo anterior debido a que en la conferencia de prensa, señaló que hay profesiones que en apariencia implican un gran riesgo, pero en promedio el índice de muertes en realidad es bastante bajo.

Tal es el caso de los pilotos de carrera, de quienes apuntó, mueren solo una décima parte del 1%, mismo caso de los jinetes de toro que tiene una ocurrencia de fallecimientos muy similar.

En contraste, Donald Trump refirió que el ser presidente de Estados Unidos implica un riesgo mucho mayor, toda vez que aseveró que el porcentaje de muertes en el cargo es de hasta un 5%.

Debido a ello, el mandatario ironizó sobre su decisión de buscar el cargo, pues dijo en tono de broma que si supiera el peligro que enfrentaría, tal vez nunca habría competido por él.

“Cuando eres presidente, es alrededor del 5%. Si alguien me hubiera dicho eso, quizá no me habría presentado. ¿De acuerdo? Esta es una profesión muy peligrosa”

Donald Trump