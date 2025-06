El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, llamó “daddy” al presidente Donald Trump, lo que ha causado controversia tras volverse viral dicho video.

Ello ocurrió en el contexto de la guerra Irán vs Israel en la que compararon a los países como niños rebeldes que estaban peleando y a Donald Trump le tocó intervenir como papá cuando dos niños se pelean.

El hecho ocurrió en la Cumbre de la OTAN en La Haya, al platicar sobre el rompimiento del alto al fuego que había generado que Donald Trump se enojara con ambos países y el público dijera “no saben qué demonios hacen” (Don´t know what the fucking they’re doing).

🔴🇺🇸ALERTE INFO — Le chef de l’OTAN appelle Trump «Daddy ».

pic.twitter.com/eKzkeFMYd3 — Le Fil Mondial (@LeFilMondial) June 25, 2025

VIDEO: Jefe de la OTAN llamó “daddy” a Donald Trump por su papel en la guerra de Irán vs Israel

Cabe recordar que Donald Trump dijo que no estaba contento con Israel porque una vez que se anunció el acuerdo, envió bombas contra Irán como nunca antes en la primera hora de la tregua.

También dijo que no estaba contento con Irán y dado que llevan tiempo peleando habían perdido la noción de lo que estaban haciendo.

En La Haya, Donald Trump dijo que Israel e Irán han estado peleando como dos dos niños en el patio del colegio, como locos, sin que puedan detenerlos.

Incluso, en ese momento soltó otra declaración polémica “déjalos pelear dos o tres minutos y luego es más fácil detenerlos”.

Fue ahí cuando Mark Rutte siguió con la analogía de Donald Trump y agregó: “a veces papá (daddy) tiene usar un lenguaje fuerte, lo que causó risas.

VIDEO: Jefe de la OTAN llamó “daddy” a Donald Trump y ya lo ven como adulador

Ante el cuestionamiento de periodistas, Donald Trump nuevamente generó risas el tema al señalar “creo que le gusto” aunque pronto dijo que se menciono con mucho cariño ya que son amigos.

Medios internacionales destacan la buena recepción que ha dado Donald Trump a ese tipo de dichos pues es una presidente que le gusta “la adulación pública y privada”, en cambio, algunos calificaron la posición de Rutte como “servil”.

🚨VIDEO | Trump sobre el jefe de la OTAN llamándolo daddy:



“Lo dijo con mucho cariño. Daddy, eres mi daddy.”pic.twitter.com/dV69Y2jZ4j — VOZ (@VozMediaUSA) June 25, 2025

Esta reunido de la OTAN se da en el contexto del nuevo objetivo de que los países que son parte incrementen su gasto en defensa hasta el 5 por ciento del PIB pues algunos actualmente no alcanzan ni el 2 por ciento.

El cinco por ciento se conformaría con: 3.5 por ciento en “defensa dura” y 1.5 en otros rubros como ciberseguridad y movilidad militar.

Los 32 estados miembros de la OTAN se reunieron en el martes y miércoles de esta semana en La Haya.