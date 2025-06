El gobierno de Estados Unidos cuestionó la existencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y criticó su ineficiencia en la resolución de crisis en algunos países de América Latina.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que no tiene sentido que la OEA siga existiendo si es incapaz de tratar el tema de la crisis en Venezuela y Haití.

Ante esto, Christopher Landau adelantó que el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Estado revisar la permanencia de Estados en organismos internacionales como la OEA.

Durante la Asamblea General de la OEA, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó la existencia de la organización al sugerir que ha sido ineficiente en crisis internacionales.

Christopher Landau uso de ejemplo la crisis en Venezuela y expusó que mientras Nicolás Maduro asumió nuevamente la presidencia pese al fraude electoral y las denuncias de la oposición, la OEA mostró su ineficacia.

El subsecretario de Estado también mencionó que Haití “se hunde en el caos”, pero la OEA no ha hecho nada, sino que ha sido Estados Unidos quién ha liderado el apoyo hacia este país.

“Estados Unidos no puede seguir soportando solo esta pesada carga financiera (...) Si la OEA no está dispuesta o no puede desempeñar un papel constructivo en Haití, nos preguntamos seriamente por qué existe”.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos