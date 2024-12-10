La revista Time reveló la lista completa de los 10 personajes favoritos para ser nombrados la Persona del Año 2024, entre quienes se incluy ae la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con un sondeo realizado por el portal Today de Estados Unidos, la presidenta de México es la segunda favorita para recibir este nombramiento que ya han tenido personalidades como:

Taylor Swift

Volodimir Zelenski

Elon Musk

Joe Biden y Kamala Harris

Greta Thunberg

Claudia Sheinbaum es la segunda favorita para ser reconocida como la Persona del Año 2024

Desde 1927, la revista Time ha nombrado a una persona, un grupo o un concepto que haya tenido el mayor impacto, para bien o para mal, en el mundo.

Para este año, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la segunda favorita para recibir este reconocimiento por la revista, solo por detrás del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Para elegir a la Persona del Año 2024, la revista Time seleccionó a 10 personajes que, en opinión de los editores, tuvieron la mayor influencia en todo el mundo este año.

De acuerdo con la encuesta publicada en Today.com, Claudia Sheinbaum es la segunda favorita para recibir el reconocimiento, con el 22% de los votos.

La presidenta de México sólo es superada por el presidente electo Donald Trump, quien tiene el 39% de los votos en la encuesta.

Encuesta Time para Persona del Año 2024 (Especial)

Otros de los candidatos a recibir este reconocimiento son:

Elon Musk: 16%

Kamala Harris: 10%

Kate Middleton: 7%

Yulia Navalnaya: 2%

Joe Rogan: 2%

Benjamin Netanyahu: 1%

Jerome Powell: 1%

Mark Zuckerberg: 0%

Cabe señalar que será el próximo jueves 12 de diciembre cuando Time revele al ganador del título de Persona del Año 2024.

¿Por qué la revista Time considera a Claudia Sheinbaum como Persona del Año 2024?

De acuerdo con la revista Time, considera a Claudia Sheinbaum para recibir el reconocimiento como Persona del Año 2024 tras convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

La revista resaltó que Claudia Sheinbaum hizo historia cuando rindió protesta como la primera presidenta de México; además de ser “la primera líder judía en los más de 200 años de independencia del país”.

Por otra parte, reconoce la forma en la que ha respondido a las amenazas del presidente electo Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles a México, pues Sheinbaum reiteró que es la demanda de Estados Unidos lo que genera violencia y muertos por parte del crimen organizado en México.