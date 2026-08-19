Disney y su filial ABC demandaron a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, por su supuesta “campaña de represalias” contra la cadena por transmitir críticas al presidente Donald Trump.

La demanda de Disney, presentada ante un tribunal federal de Washington, busca frenar la revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de ABC, cuyo proceso de renovación estaba previsto hasta 2028.

Disney sostiene que la medida promovida por el gobierno de Donald Trump viola la Primera Enmienda y busca intimidar al medio para evitar nuevas críticas al mandatario.

Disney (Pablo Isaac López/SDPnoticias)

Disney acusa presión desde el gobierno de Donald Trump para censurar a ABC

El pleito contra Disney se intensificó después de que Donald Trump criticara públicamente a ABC y exigiera acciones contra el programa de Jimmy Kimmel, petición que presuntamente fue respaldada por la FCC.

Lo anterior, porque poco después de la queja del mandatario, el organismo solicitó la revisión anticipada de las licencias de ocho estaciones de ABC que debían ser realizadas hasta 2028.

Este hecho fue considerado una intimidación, por lo que la ABC denunció que la actual administración ha atacado la libertad de expresión de dicho medio en reiteradas ocasiones, hasta quererlos obligar a frenar transmisiones.

“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que se le retiren a ABC sus licencias de transmisión debido a su libertad de expresión”. ABC News

ABC News también sostiene que la FCC está violando los derechos de la Primera Enmienda y abusando del poder del gobierno al iniciar “investigaciones regulatorias con pretextos”.

Trump (Manuel Balce Ceneta / AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Brendan Carr, titular de FFC, niega represalias contra ABC

Por su parte, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), Brendan Carr, rechazó las acusaciones de Disney y ABC de que el organismo esté llevando a cabo una “campaña de represalias”.

Según señala, la revisión se debe a que existen posibles incumplimientos relacionados con las políticas de diversidad, equidad e inclusión y otras obligaciones de interés público en la empresa.