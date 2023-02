Dina Boluarte, presidenta de Perú, ordenó el retiro del embajador de Perú en México, luego de que el presidente AMLO la llamara “espuria”.

La presidenta de Perú rechazó las declaraciones del presidente AMLO de hoy, 24 de febrero, y expresó que el mandatario viola el principio de derecho internacional de no injerencia en los asuntos internos del país.

Pero también lo acusó de apoyar el golpe de Estado que intentó instaurar el ex presidente Pedro Castillo y aseguró que AMLO está decidido en afectar la relación bilateral entre ambos países.

Esto porque Dina Boluarte sostiene que AMLO privilegia sus afinidades ideológicas por encima de procesos de integración como la Alianza del Pacífico.

Por lo que determinó el retiro definitivo del embajador de Perú en México, con lo que las relaciones diplomáticas con México quedarán formalmente a nivel de encargados de negocios.

Durante su conferencia mañanera de hoy, 24 de febrero, el presidente AMLO calificó a Dina Boluarte de “presidenta espuria”.

“Espuria”, que significa “ilegítima”, fue la palabra que AMLO eligió para referirse a Dina Boluarte, quien tomó el poder de Perú tras la destitución y detención de Pedro Castillo.

AMLO además señaló que Dina Boluarte apenas tiene el 15 por ciento de la aprobación de los peruanos, y la cifra es menor en el Congreso de Perú.

Pero además, el pasado 17 de enero AMLO se negó a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico a un “gobierno espurio” como el de Dina Boluarte, pues sería legitimar un golpe de estado.

“Yo no quiero entregarle a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo... Si ellos dicen entreguen la presidencia pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de estado, no lo podemos hacer. Eso es contrario a la libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.”

AMLO