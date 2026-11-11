La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Juan Alán Araujo, exfuncionario estatal, fue detenido el martes 10 de noviembre en la ciudad de Los Ángeles.

Así lo dio a conocer Gustavo Rómulo Salas Chávez, fiscal General de Justicia de Sonora, quien indicó que sobre el exservidor público pesa una acusación por peculado y enriquecimiento ilícito.

Tiene en su contra orden de aprehensión por peculado por alrededor de 65 millones de pesos, y por enriquecimiento ilícito por más de 120 millones de pesos aproximadamente. Gustavo Rómulo Salas Chávez. Fiscal General de Justicia de Sonora

Cabe destacar que Juan Alán Araujo estuvo en calidad de prófugo de la justicia por cerca de un año por los presuntos delitos patrimoniales que habría cometidos entre los años 2023 y 2025.

Juan Alán, exfuncionario de Sonora (Especial)

Detienen en Los Ángeles a Juan Alán Araujo, exfuncionario de Sonora

Juan Alán Araujo, exfuncionario de Sonora fue detenido el martes 10 de noviembre en Los Ángeles, California, tras más de un año prófugo, informó el fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

El exfuncionario de Sonora que laboraba en el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública (Cecop), fue requerido debido las acusaciones en su contra por delitos patrimoniales.

Al respecto, Salas Chávez detalló que Juan Alán tiene una orden de aprehensión por peculado de alrededor de 65 millones de pesos y otra por enriquecimiento ilícito superior a 120 millones.

De la misma forma, el fiscal del estado explicó que se realizan los trámites para solicitar su extradición a Sonora con el fin de que continuar con el proceso en su contra.

En torno a la detención conseguida en Los Ángeles, detalló que se concretó gracias a labores de inteligencia, gabinete y campo en conjunto con autoridades estadounidenses.

Además, indicó que Juan Alán Araujo contaba con dos órdenes de aprehensión vigentes y una ficha roja de Interpol, por lo que ahora enfrentará los procesos jurídicos de Estados Unidos para ser trasladado a México.

Juan Alán Araujo es acusado de peculado

La imputación por peculado contra Juan Alán Araujo se sustenta en 234 transferencias electrónicas —realizadas entre el 17 de enero y el 1 de abril de 2025—, por 65 millones 626 mil 697 pesos, según la Fiscalía de Sonora.

La segunda acusación, por enriquecimiento ilícito, asciende a unos 120 millones de pesos y se basa en el incremento patrimonial que el exfuncionario no pudo justificar con sus ingresos lícitos.

Parte de los recursos habrían financiado una boda con cientos de invitados en Hermosillo y una residencia en un fraccionamiento de alta plusvalía, de acuerdo con la investigación ministerial.

Juan Alán, exfuncionario de Sonora (Especial)

Por los hechos, el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora lo inhabilitó 50 años para cargos públicos y le impuso una multa de 134 millones 895 mil 183 pesos.