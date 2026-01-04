The New York Times reportó que unas 40 personas murieron luego de la detención de Nicolás Maduro, entre las víctimas hay civiles y militares.

Esto luego de que, durante la madrugada del sábado 3 de diciembre, Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos en contra de Venezuela.

Detención de Nicolás Maduro dejó 40 muertos, según The New York Times (@azucenau / X )

El diario estadounidense citó a un alto funcionario venezolano que prefirió mantenerse bajo el anonimato.

Sin embargo, destacó que la cifra de muertos podría aumentar ya que se trataba de reportes preliminares.

Funcionarios de Estados Unidos añadieron a The New York Times que el gobierno de Donald Trump lanzó más de 150 aeronaves con la intención de derribar las defensas de Venezuela .

De esta manera, helicópteros con soldados lograron llegar hasta la ubicación de Nicolás Maduro.

Donald Trump adelantó que personas perdieron la vida durante la detención de Nicolás Maduro

Los primeros reportes señalan que las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 02:00 horas en Caracas y sus alrededores.

Estas habrían continuado hasta las 03:15 horas tiempo de Venezuela.

A través de Truth Social, Donald Trump anunció que Estados Unidos “ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela”.

Además confirmó que Nicolás Maduro y su esposa habían sido detenidos y sacados de Venezuela.

En declaraciones a Fox News, Donald Trump manifestó su satisfacción porque ningún soldado estadounidense había perdido la vida en la operación .

Posteriormente declaró al diario New York Post que “muchos cubanos” que estaban “protegiendo” a Maduro “perdieron la vida”.