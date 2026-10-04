El gobierno de Rusia respondió a la situación originada por la muerte de un investigador que habría liberado una infección peligrosa.

Rospotrebnadzor, la agencia estatal rusa encargada de las enfermedades infecciosas, dijo que la situación epidemiológica y sanitaria es estable en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov.

“La situación sanitaria y epidemiológica en la región de Irkutsk, en las ciudades de Irkutsk y Shelekhov, es estable” Rospotrebnadzor

Trabador de laboratorio en Shelekhov libera infección peligrosa

La liberación de la infección peligrosa ocurrió en el Instituto de Investigación contra la Peste de Shelekhov aunque no tienen certeza de cuál fue la sustancia que se liberó.

El trabajador del laboratorio murió luego de ser diagnosticado con una neumonía de origen desconocido.

La agencia dijo que se han tomado medidas especiales tras el caso de la persona que fue diagnosticada con una neumonía de cusa desconocida.

Toman medidas epidémicas antes infección liberada

Autoridades locales de Irkutsk hicieron un llamado a la calma y admitieron que se hizo una reunión extraordinaria de la comisión regional antiepidémica con el médico jefe del Estado Ruso.

Centros de trabajo han ordenado a sus empleados usar mascarillas como media de precaución y a la vez han llamado a la calma.

Se sabe que 200 personas fueron puestas a en observación en el hospital de Shelekhov, mismo al que fue trasladado el técnico del laboratorio.

Las personas están en supervisión médica y no presentan síntomas de la enfermedad, así como los laboratorios son negativos.