Por orden del presidente Donald Trump, los trabajadores de la TSA que han sufrido duras consecuencias por la crisis en aeropuertos ante la falta de presupuesto, van a recibir sus pagos.

“Siguiendo instrucciones del presidente Trump y Markwayne Mullin, la TSA ha comenzado de inmediato el proceso de pago a su personal” Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un mensaje en redes en el que destacó los pagos, deberá comenzar a dispersarse desde el 30 de marzo.

En la publicación, el organismo acusó que la crisis en la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA), es responsabilidad del partido Demócrata.

Trump ordena que trabajadores de la TSA ya reciban sus pagos por crisis en aeropuertos

El 14 de febrero de 2026, el Congreso de Estados Unidos dio inicio a un nuevo cierre de gobierno luego de que no se logró un acuerdo sobre los detalles del presupuesto federal.

En consecuencia, agencias gubernamentales como el Departamento de Seguridad Nacional y en consecuencia la TSA, han operado sin contar con presupuesto para cubrir los pagos de trabajadores.

El conflicto ha devenido en serios problemas operativos en los aeropuertos de Estados Unidos, ante lo cual el presidente Donald Trump ordenó que se paguen los sueldos a los empleados de la TSA.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

En la publicación que se compartió en X, el Departamento de Seguridad Nacional resaltó que la orden fue dictada por Trump y el titular de la dependencia, Markwayne Mullin.

Al resaltar que la TSA fue notificada el 27 de marzo sobre la orden, el departamento indicó que los trabajadores deberán empezar a recibir sus salarios desde el próximo lunes 30 de marzo.

Departamento de Seguridad Nacional culpa a demócratas por crisis en aeropuertos

Al informar de la orden de Trump para cumplir con los pagos a trabajadores de la TSA, el Departamento de Seguridad Nacional acusó que la crisis en aeropuertos es culpa de un sector específico.

En la misma publicación, el organismo refirió que no solo los empleados de primera línea de la TSA sufren la crisis, sino que hay “millones de estadounidenses” que enfrentan las consecuencias.

Al dar a conocer la medida, el departamento destacó que el la falta de presupuesto es responsabilidad total del los congresistas del partido Demócrata que se opusieron a aprobar la partida federal.

"Esta crisis es consecuencia directa del caos desatado sobre el pueblo estadounidense por los demócratas en el Congreso" Departamento de Seguridad Nacional

Sobre la situación, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que la falta de recursos ha ocasionado que agentes de la TSA estén perdiendo sus propiedades y luchan para “llegar a fin de mes”.

Además, acusó que ahora los viajeros “se enfrentan a tiempos de espera récord” que se extienden durante horas e incluso se registran múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos.