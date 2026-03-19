Gustavo Enrique González López es un militar y figura clave del aparato de seguridad del chavismo, con amplia trayectoria en inteligencia y control político dentro de Venezuela.

Su nombramiento como ministro de Defensa en 2026 ocurre en medio de tensiones internas y presión internacional, consolidando su papel como operador estratégico dentro del núcleo del poder en Venezuela.

¿Quién es Gustavo González López?

Gustavo Enrique González López es un militar venezolano con rango de general en jefe, figura clave del aparato de inteligencia del chavismo y actual ministro de Defensa desde 2026.

Gustavo González López. EFE/ @delcyrodriguezv (@delcyrodriguezv / EFE)

¿Cuántos años tiene Gustavo González López?

Gustavo González López nació el 2 de noviembre de 1960, por lo que tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Gustavo González López?

No existe información pública confirmada sobre la esposa de Gustavo González López, Ministro de Defensa de Venezuela.

¿Quiénes son los hijos de Gustavo González López?

No hay información pública confirmada sobre hijos de Gustavo González López en registros oficiales o biografías disponibles.

¿Qué estudió Gustavo González López?

Gustavo González López se formó en la Academia Militar de Venezuela, de donde egresó en 1982.

También recibió entrenamiento en operaciones psicológicas en la Escuela de las Américas.

¿En qué ha trabajado Gustavo González López?

Gustavo González López ha ocupado diversos cargos clave en el gobierno venezolano.

Fue director del SEBIN en dos periodos, ministro de Interior, jefe de la DGCIM, comandante de la Milicia Bolivariana y presidente del Metro de Caracas.

Gustavo González López designado como nuevo ministro de Defensa en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció la destitución de Vladimir Padrino López como ministro de Defensa, cargo que ocupó durante más de una década. En su lugar fue designado el general Gustavo González López.

Tras el anuncio, Vladimir Padrino López agradeció públicamente a la mandataria encargada por la confianza durante su gestión y se despidió mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó orgullo por su servicio al país.

Aunque se adelantó que asumirá nuevas responsabilidades dentro del gobierno, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el nuevo cargo que ocupará tras su salida del Ministerio de Defensa.