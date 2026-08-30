La Administración de Control de Drogas (DEA) aseguró que aún quedan procesos pendientes contra Genaro García Luna, actualmente preso en la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

Estados Unidos tiene sentencias pendientes por separado relacionadas con García Luna DEA

En su mensaje, el organismo también confirmó que Estados Unidos continuará buscando una compensación a partir de los bienes vinculados con las actividades de corrupción de Genaro García Luna.

La DEA también resaltó la reciente recuperación de México por 5.8 millones de dólares vinculados a la red de corrupción del exfuncionario, fondos que, según confirmó Claudia Sheinbaum, serán destinados a escuelas en Guerrero.

DEA destaca persecución contra funcionarios vinculados al crimen organizado

De acuerdo con Terrance Cole, director de la DEA, en Estados Unidos existen “fallos judiciales pendientes” relacionadas con el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna.

DEA asegura que aún quedan procesos pendientes contra Genaro García Luna (Especial)

La corrupción sigue siendo una de las armas más poderosas de los cárteles, y la DEA está comprometida a exponer a los funcionarios y las redes que anteponen los intereses de los cárteles a los de las personas a las que juraron servir”. DEA

Añadió que la corrupción sigue siendo una de las armas más fuertes de los cárteles, por lo que la DEA está decidida a denunciar a los funcionarios y redes que priorizan los intereses de los cárteles sobre la ciudadanía.

Por separado, la página oficial de la DEA resaltó que, durante años, Estados Unidos no se desanimó en la búsqueda de pruebas contra Genaro García Luna por delitos de corrupción.

Según la dependencia, esa investigación derivó en su enjuiciamiento y condena por recibir millones en sobornos de cárteles y traicionar la confianza pública de los mexicanos.