Margaret Hamilton, pionera de la ingeniería de software y una de las mujeres fundamentales detrás del programa Apolo de la NASA, murió el pasado 30 de septiembre a los 90 años, confirmó el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Pero, ¿de qué murió Margaret Hamilton? Hasta ahora, no se ha informado la causa de su muerte.

Cabe mencionar que la noticia de su muerte fue difundida el 7 de octubre y rápidamente recordó la importancia de Margaret Hamilton en la historia de la exploración espacial. La científica estadounidense dirigió en el MIT al equipo responsable del software de vuelo utilizado durante las misiones Apolo.

Muere Margaret Hamilton, responsable del software de Apolo de la NASA (Nicholas Kamm / AFP / AFP)

¿De qué murió Margaret Hamilton?

Aunque la muerte de Margaret Hamilton está confirmado, el MIT no reveló de qué murió ni proporcionó detalles sobre una enfermedad o condición médica relacionada con su muerte.

Margaret Hamilton nació en Indiana en 1936 y comenzó a trabajar en el MIT en 1959, y a mediados de los años 60 se incorporó al proyecto Apolo, donde llegó a liderar la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación.

Su trabajo fue decisivo durante el aterrizaje del Apolo 11 en 1969, pues mientras Neil Armstrong y Buzz Aldrin descendían hacia la superficie lunar, la computadora del módulo Eagle emitió una alarma de sobrecarga.

Muere Margaret Hamilton, responsable del software de Apolo de la NASA (CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Getty Images via AFP)

El software diseñado por el equipo de Margaret Hamilton permitió priorizar las tareas esenciales y continuar con el aterrizaje del Apolo de la NASA.

Hamilton también ayudó a consolidar el término “ingeniería de software” y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Presidencial de la Libertad en 2016, otorgada por Barack Obama.

Así, aunque la causa de muerte de Margaret Hamilton permanece desconocida, su trabajo continúa presente en la historia de la tecnología y en uno de los mayores logros de la humanidad: llegar a la Luna.