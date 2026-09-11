La princesa Astrid de Noruega murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, informó la Casa Real noruega. Su fallecimiento ocurre apenas dos días después del funeral de Estado de su hermano, el rey Harald V, quien murió el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Astrid fue la hermana mayor del rey Harald y una figura fundamental para la monarquía noruega durante décadas.

¿De qué murió Astrid de Noruega?

Hasta el momento, la Casa Real de Noruega no ha informado la causa de muerte de la princesa Astrid, solo se reveló que lña integrante de la familia real murió este viernes 11 de septiembre a los 94 años, después de haber enfrentado problemas de salud durante sus últimos meses.

A pesar de su delicado estado, Astrid logró asistir el pasado 9 de septiembre al funeral de Estado de su hermano, el rey Harald V, quien murió el 28 de agosto a los 89 años, siendo esta su última aparición pública.

Norway's Princess Astrid leaves the Oslo Cathedral after a funeral service for Norway's King Harald V in Oslo, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) (Markus Schreiber / AP Photo / AP Photo/Markus Schreiber)

¿Quién fue la princesa Astrid de Noruega?

La princesa Astrid mantuvo una estrecha relación con su familia y continuó representando a la monarquía incluso durante sus últimos años. El rey Haakon VIII destacó su calidez, dedicación y compromiso con las personas más vulnerables de la sociedad.

En 1961, Astrid se casó con Johan Martin Ferner, un hombre divorciado, una decisión que provocó controversia dentro de la monarquía de la época. La pareja tuvo cinco hijos: Cathrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth y Carl-Christian. Ferner murió en 2015.

La princesa Astrid también enfrentó problemas de salud durante los últimos meses, pero logró acudir al funeral de Harald el 9 de septiembre.

Muere la Princesa Astrid de Noruega a los 94 años (Ola Vatn / The Royal Court)

El Gobierno de Noruega confirmó que Astrid tendrá un funeral costeado por el Estado, además, las banderas del Palacio Real ondearán a media asta en señal de duelo.

Cabe recordar que tras la muerte de la madre de la princesa Astrid, la princesa Märtha, en 1954, asumió con apenas 22 años el papel de principal representante femenina de la Casa Real, función que desempeñó durante 14 años, hasta la llegada de la entonces princesa Sonja en 1968.