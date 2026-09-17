Cyril Ramaphosa suspendió sus actividades tras regresar de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, por enfermedad; Xi Jinping también generó rumores de problemas de salud durante el evento por un gesto.

El presidente de Sudáfrica confirmó problemas de salud tras la cumbre de los BRICS mediante un mensaje en sus redes sociales, sin embargo, no dio más detalles sobre la enfermedad.

Sin embargo, la indisposición del mandatario sudafricano coincide con gestos de su homólogo chino Xi Jinping, a quien incluso se le preguntó si todo estaba bien durante la cumbre de los BRICS.

Cyril Ramaphosa enferma tras la cumbre de los BRICS: suspende sus actividades

Este 16 de septiembre, la presidencia de Sudáfrica informó que Cyril Ramaphosa presentaba problemas de salud, por lo que se tomaría un descanso de sus compromisos públicos, sin una fecha aproximada para retomarlos.

Cyril Ramaphosa enferma tras la cumbre de los BRICS en India; Xi Jinping también genera rumores (Captura de pantalla)

Acorde con el mensaje compartido en redes sociales, Cyril Ramaphosa se encuentra actualmente en descanso, por recomendación de su equipo médico, para recuperarse de un problema de salud no especificado.

Sin embargo, mencionan el regreso de Cyril Ramaphosa de la cumbre de los BRICS el pasado lunes 14 de septiembre, sin explicar el momento en que su malestar comenzó.

Pese a esto, Cyril Ramaphosa pidió a los ministros que en la medida de los posible lo representen en los compromisos públicos programados, sin dar mayores detalles de su agenda.

Tras su regreso de la India se presentó de manera virtual en la Cumbre Africana de Hidrógeno Verde, sin explicar la razón detrás de su ponencia remota pese a que el evento tuvo lugar en la capital de Sudáfrica.

Xi Jinping también podría estar enfermo tras cumbre de los BRICS

Aunado al estado de salud de Cyril Ramaphosa se suman rumores sobre Xi Jinping, ya que el primer ministro de India, Narendra Modi, le preguntó si estaba bien en la cumbre de los BRICS.

Narendra Modi se encontraba a mitad de su discurso cuando lo interrumpió para ver a Xi Jinping y preguntarle en inglés si estaba bien, lo que el mandatario chino respondió sólo con un movimiento de cabeza.

Aunque no se aprecia por qué Xi Jinping fue cuestionado y se desconoce su estado de salud actual, se señaló que habría abandonado la cumbre de los BRICS en India por enfermedad.