Una cúpula de calor azotará Estados Unidos con temperaturas de hasta 49 grados, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Ante tal pronóstico, un total de 19 estados se mantienen bajo alerta y el monitoreo de las autoridades.

Arizona

Arkansas

California

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Minnesota

Mississippi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Oklahoma

Tennessee

Texas

Utah

Wisconsin

Entre la advertencia también se encuentran condados y ciudades como Phoenix, Las Vegas, San Luis, Memphis y Little Rock.

Estados Unidos (Unsplash)

Estados Unidos enfrentará temperaturas de hasta 49 grados por cúpula de calor

La cúpula de calor que afecta Estados Unidos comenzó a intensificarse desde el pasado lunes 27 de julio y afectará hasta mediados de la semana que viene.

El calor más crítico se vivirá en estados como Arizona, California y Nevada, donde estarán entre los 42 y 49 grados.

Mientras que en el Valle de la Muerte, California, se aproximan a los 50 grados.

Calor (Unsplash)

El NWS indica que el origen de las altas temperaturas se debe a un sistema de alta presión que se mantiene estacionario en Estados Unidos.

Dicho fenómeno, conocido como cúpula de calor, funciona como barrera e impide que haya una circulación de aire, además de que propicia la acumulación de calor en la superficie.

El sistema de la cúpula de calor comprime el aire y aumenta la presencia de calina.

Lo que hace que las altas temperaturas estén presentes durante el día y la noche.

Generando preocupación en las autoridades porque se estima que hay cerca de 40 millones de personas viviendo en zonas con advertencia de altas temperaturas.