La relatora de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese quedó varada en un aeropuerto de Costa Rica luego de que se impidiera la entrada.

“Aquí es donde pasaré mi primera noche en Costa Rica” Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

Niegan entrada a Costa Rica a Francesca Albanese (Francesca Albanese/X)

El gobierno de Costa Rica negó el ingreso de Francesca Albanese luego de señalar que tenía una “alerta internacional por vínculos con actos terroristas”.

Ante los señalamientos, la relatora de la ONU sobre Palestina señaló que se siente profundamente indignada y advirtió que Costa Rica deberá responder por las falsas acusaciones.

“Me indigna profundamente que el gobierno costarricense haya difundido informaciones falsas que me vinculan con el terrorismo” Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina

Costa Rica impide entrada a Francesca Albanese por supuestos “actos terroristas”

El gobierno de Costa Rica impidió la entrada a Francisca Albanese, relatora de la ONU para Palestina por supuestos vínculos “con actos terroristas”.

De acuerdo con Omer Bandilla, titular de la Dirección de Migración y Extranjería, aseguró que “tiene una alerta internacional por vínculos con actos terroristas” y aclaró que espera que “se entienda el perfil que tiene esta señora en contra de la seguridad nacional”.

La experta quedó varada en el aeropuerto de San José, al que llegó el 26 de noviembre para presentarse ante la Universidad de Costa Rica, donde recibiría el título Honoris Causa.

A pesar de que no ha podido salir del aeropuerto, se presentó de manera virtual en la UCR donde calificó como lamentable y “una vergüenza” que le negaran la entrada.

Durante la aceptación del Honoris Causa que recibió de manera virtual, destacó que “defender los derechos humanos no es terrorismo y el gobierno responderá por estas insinuaciones como debe ser en un estado de Derecho”.

Human Rights compartió su preocupación por la denegación de la entrada a la relatora de la ONU para Palestina e hizo un llamado a las autoridades a considerar su decisión.

Por su parte, la relatora agradeció el apoyo y señaló la importancia de que le permitieran el acceso como una muestra de respeto a la UCR y de “dejar de difundir tonterías sobre conexión con el terrorismo”.