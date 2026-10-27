La Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población de Palestina en Cisjordania, entre ellos exterminio, tortura y violación.

La ONU señaló que la violencia no se limita a las operaciones militares, sino que también incluye ataques reiterados, pues se logró identificar un patrón de agresiones de Israel contra los palestinos.

ONU acusa a Israel de exterminio, tortura y violencia sexual contra palestinos

La ONU señaló a Israel de cometer exterminio, persecución, tortura, violación y otras formas de violencia sexual contra el pueblo de Palestina, recordando los ataques a Cisjordania durante 15 años.

Exterminio, tortura y violación: los crímenes que la ONU atribuye a Israel en Palestina (Captura de pantalla)

De acuerdo con el informe de la ONU, los menores se encontraban en el grupo de los más afectados, pues las fuerzas de Israel mataron deliberadamente niños, provocando lesiones físicas y traumas psicológicos.

Asimismo, la ONU documenta presuntas violaciones y otras agresiones sexuales, incluidas aquellas relacionadas con la capacidad reproductiva, que los investigadores vinculan con el sometimiento y desplazamiento de la población.

El secretario de la ONU, António Guterres, advirtió sobre la expansión de los asentamientos israelíes y las expulsiones de las familias palestinas, alertando sobre una posible limpieza étnica.

Israel rechaza las acusaciones de la ONU sobre crímenes contra Palestina

Ante estos señalamientos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó las acusaciones y acusó que el informe de la ONU fue una propaganda para deslegitimar el Estado judío.

El gobierno de Israel señaló a la comisión de la ONU de utilizar información engañosa, seleccionar fuentes y omitir las acciones de Hamás en el conflicto a fin de cuestionar su derecho a la autodefensa.

La misión diplomática israelí en Ginebra afirmó que las conclusiones carecen de imparcialidad y pidió que la comunidad internacional rechace el documento y exija la disolución de la comisión.

Asimismo, Israel defendió que mantiene su compromiso con el derecho internacional y aseguró que sus operaciones militares tienen como objetivo desmantelar a Hamás y reducir los daños a la población civil.