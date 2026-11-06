Yoani Sánchez, periodista independiente cubana, fue detenida este jueves 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda en Cuba para realizar compras.

Tras más de 9 horas detenida, Yoani Sánchez reapareció en redes sociales y confirmó que había sido arrestada, adelantando de que mañana contará “todo lo que vivió en esos calabozos”.

Liberan a Yoani Sánchez tras detención arbitraria en Cuba (Captura de pantalla)

Liberan a Yoani Sánchez tras detención arbitraria en Cuba

La mañana de este jueves se dio a conocer que la periodista Yoani Sánchez fue detenida por elementos de seguridad cuando salió de su domicilio, en el barrio de Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución.

Según informó 14ymedio, la periodista había avisado a sus compañeros de redacción que saldría. Minutos después, logró enviar un breve mensaje para comunicar que había sido detenida.

Desde entonces, los colaboradores de Yoani Sánchez no habían tenido noticias sobre su ubicación. Su esposo, el también periodista Reinaldo Escobar, confirmó el arresto mediante una publicación en redes sociales.

La periodista Yoani Sánchez es detenida en La Habana; se desconoce su paradero (Captura de pantalla)

El caso fue retomado por organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que condenó la detención y pidió a las autoridades cubanas informar sobre su paradero.

A través de redes sociales, Yoani Sánchez confirmó que fue liberada tras la detención arbitraria que sufrió la mañana de este jueves. Adelantó que contará lo que vivió dentro de los calabozos y dará visibilidad a las historias de quienes sufren este tipo de arrestos.

La detención de Yoani Sánchez se dio en una semana marcada por otras detenciones de periodistas independientes en Cuba, entre los que se encuentran Adelth Bonne Gamboa y Camila Acosta.