¿Quién es Yoani Sánchez? Periodista cubana

Yoani Sánchez es una periodista, escritora y filóloga cubana, reconocida internacionalmente por su trabajo en medios independientes y sus críticas al gobierno de Cuba.

De acuerdo con la información, Yoani Sánchez es fundadora y directora del periódico digital 14ymedio. Su nombre ha cobrado relevancia recientemente pues fue detenida arbitrariamente.

¿Quién es Yoani Sánchez?

Originaria de La Habana, Yoani Sánchez es una reconocida escritora y periodista cubana, considerada una de las figuras más prominentes de la disidencia digital y el periodismo independiente en Cuba.

La periodista Yoani Sánchez es detenida en La Habana; se desconoce su paradero (EFE)

¿Qué edad tiene Yoani Sánchez?

Yoani Sánchez tiene 51 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Yoani Sánchez?

Dado que Yoani Sánchez nació el 4 de septiembre de 1975, su signo zodiacal es Virgo.

¿Yoani Sánchez está casada?

Yoani Sánchez está casada con el también periodista Reinaldo Escobar.

Reinaldo Escobar, esposo de la periodista Yoani Sánchez (Reinaldo Escobar)

¿Yoani Sánchez tiene hijos?

Yoani Sánchez tiene un hijo llamado Teo, nacido en 1995 de su matrimonio con el periodista independiente Reinaldo Escobar.

¿Qué estudió Yoani Sánchez?

Yoani Sánchez se graduó en el año 2000 como licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Habana. A pesar de su formación, ha declarado que se sintió desencantada del mundo de la alta cultura intelectual.

Posteriormente, complementó sus conocimientos de forma autodidacta en el área de la informática y las nuevas tecnologías, un giro que terminó impulsando su posterior carrera como bloguera y periodista digital.

¿Cuál es la trayectoria de Yoani Sánchez?

Tras graduarse, Yoani Sánchez emigró a Suiza por motivos económicos en 2002. Sin embargo, decidió regresar a Cuba en 2004, destruyendo su pasaporte para que no la obligaran a salir de la isla.

Ese mismo año, cofundó la revista de debate plural Consenso junto a otros intelectuales y, en abril de 2007, Yoani Sánchez lanzó su blog personal, el cual marcó un hito histórico.

¿Quién es Yoani Sánchez? Periodista cubana (Redes sociales)

Debido al nulo acceso a internet en Cuba, Yoani redactaba sus posts en un procesador de textos, los guardaba en memorias flash y acudía a hoteles internacionales para subirlos rápidamente haciéndose pasar por turista.

El portal fue censurado localmente por el gobierno cubano en 2008, pero continuó expandiéndose en el extranjero, traduciéndose a 17 idiomas mediante redes de voluntarios.

En este periodo, acumuló los mayores galardones de la prensa libre mundial (como el Ortega y Gasset o el Maria Moors Cabot) y fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Para mayo de 2014 fundó, junto a su esposo Reinaldo Escobar y un grupo de jóvenes comunicadores, 14ymedio, el primer diario digital independiente con base en la isla.

A pesar de los continuos bloqueos digitales que impiden leer el diario en servidores nacionales y de los severos castigos constitucionales que prohíben la prensa privada, el medio se mantiene activo de forma ininterrumpida.