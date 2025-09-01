Hoy lunes 1 de septiembre, fueron confirmados más de 800 muertos por un terremoto en Afganistán que tuvo varias réplicas, por lo que está cifra aún podría aumentar.

De acuerdo con la agencia AP, el terremoto de magnitud de 6,0 ocurrió a las 23:47 hora local (19:17 GMT) de ayer domingo, y afectó principalmente a las provincias de Kunar y Nangarhar, donde no solo se registraron 800 muertos, sino también más de 2 mil 500 personas heridas.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo fue de una magnitud de 4,7 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros que se produjo a 35 kilómetros al noreste de la ciudad de Jalalabad, en la provincia de Nangarhar.

Terremoto en Afganistán (@ultimocable / Tomada de X)

Terremoto Afganistán hoy 1 de septiembre; “hay un paciente cada 5 minutos”, señalar director del hospital en Asadabad

Tras el terremoto que registró ayer domingo en Afganistán, hoy lunes 1 de septiembre la BBC informó que hay una destrucción a gran escala en dirección hacia la zona del epicentro en la provincia de Nangarhar.

En ese marco, el doctor Muladad, director del hospital en Asadabad, capital de la provincia de Kunar (la más afectada por el temblor), explicó para la BBC que no ha podido dormir en toda la noche debido a las largas filas de pacientes que se siguen sumando.

En este sentido, el médico precisó que en las últimas horas han ingresado al hospital 188 personas, incluyendo mujeres y niños que han tenido que ser atendidos en el piso a falta de camas, por lo que señaló que el centro de salud está recibiendo “un paciente cada cinco minutos”.

Terremoto Afganistán hoy 1 de septiembre ha tenido 9 réplicas; más de 1.2 millones de personas sintieron el sismo

En el marco del terremoto en Afganistán, hoy 1 de septiembre, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que más de 1,2 millones de personas sintieron el sismo.

En redes sociales y medios de comunicación circulan videos de los equipos de rescate que buscan evacuar a personas en camillas, trasladándolas en helicópteros desde edificios derrumbados.

En esa relación de ideas, Al Jazeera informó que debido al mal estado de las carreteras, ha sido difícil brindar asistencia en las comunidades de Kunar y Nangarhar.

En cuanto a réplicas del temblor, el director del centro de sismología de Pakistán, Najib Ahmad Amir, comunicó que se han percibido 9 desde el terremoto de anoche, pero estas podrían continuar por al menos 2 días.