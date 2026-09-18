Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), confirmó su viaje a Nueva York, en Estados Unidos, para participar en la Cumbre Urban 20.

A fin de cumplir con su viaje fuera del país, Clara Brugada envió una solicitud formal de permiso ante el Congreso de la CDMX, contemplando su viaje del 20 al 21 de septiembre de 2026.

Clara Brugada viajará a Nueva York para la Cumbre Urban 20

La participación de Clara Brugada en la la Cumbre Urban 20 atiende a una invitación directa por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para integrarse a los trabajos del foro multilateral.

Esta plataforma, creada en 2017 con el propósito de incorporar la perspectiva de los gobiernos locales a la agenda de trabajo del G20, convoca a los liderazgos de las principales urbes.

La finalidad es delinear respuestas coordinadas de las grandes ciudades frente a las problemáticas más apremiantes.

En este sentido, Brugada presentará el modelo orientado a combatir la desigualdad territorial mediante la recuperación del espacio público y el acceso a la vivienda social.

Clara Brugada viajará a Nueva York para la Cumbre Urban 20 (Especial )

Asimismo, la intervención abarcará los programas instrumentados en materia de infraestructura hídrica, conservación ambiental y atención a la crisis global de los cuidados.

Entre las prioridades temáticas fijadas para la Cumbre Urban 20 destacan la acción climática, la sostenibilidad ambiental y el resguardo de las comunidades migrantes y la movilidad humana.

Sobre estos ejes, Brugada señaló que el encuentro funcionará de manera bidireccional, permitiendo posicionar las políticas públicas locales y, al mismo tiempo, recuperar aprendizajes de otras grandes metrópolis participantes.