La Policía Nacional de Colombia informó sobre la detención de un ciudadano estadounidense señalado por presunta violencia sexual contra un menor de edad en Bogotá, caso que provocó amplio rechazo social.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Usaquén, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una posible agresión dentro de un apartamento ocupado por un extranjero.

Tras la intervención policial, tres menores de 4, 7 y 15 años fueron trasladados para valoración médica. El sospechoso quedó a disposición de autoridades judiciales.

Autoridades refuerzan protección de menores mientras avanza la investigación

Agentes de Colombia ingresaron al inmueble, en coordinación con unidades especializadas de Infancia y Adolescencia, tras recibir denuncias ciudadanas que señalaban a un ciudadano de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el detenido enfrenta una investigación por el presunto delito de acto sexual abusivo contra un menor de edad.

Abuso sexual infantil (Internet)

Por su parte, Migración Colombia informó que el ciudadano estadounidense ingresó al país el 6 de junio mediante el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La entidad precisó que el extranjero no registraba alertas, restricciones o anotaciones que impidieran su entrada al territorio colombiano al momento de arribar.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que los tres menores permanecen bajo seguimiento especializado mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

La Defensoría del Pueblo de Colombia subrayó que la protección de niñas, niños y adolescentes debe constituir una prioridad absoluta para las instituciones.

El caso también generó pronunciamientos del alcalde de Bogotá, Carlos Galán, y del ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quienes exigieron sanciones ejemplares.

Mientras continúan las investigaciones, organismos nacionales e internacionales reiteraron la importancia de denunciar posibles riesgos para la niñez y fortalecer mecanismos de prevención frente a la explotación y violencia sexual infantil.