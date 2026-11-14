Uber confirmó que datos personales de miles de conductores en Estados Unidos quedaron expuestos luego de un incidente de ciberseguridad relacionado con uno de sus proveedores externos de inteligencia artificial.

Los reportes de Uber señalan que, entre la información comprometida se encuentran datos de licencias de conducir, lo que generó preocupación por los riesgos de privacidad y posible uso indebido de datos personales.

Ciberataque expone datos de conductores de Uber en Estados Unidos

Uber notificó a sus conductores en Estados Unidos que sus datos quedaron expuestos luego de que un tercero no autorizado logró acceder a su sistema a través de un proveedor externo de tecnología.

Uber confirma robo de datos de conductores tras ciberataque

La empresa involucrada en el robo de datos de conductores de Uber fue identificada como Fireworks AI, una plataforma que permite a desarrolladores acceder y utilizar modelos de inteligencia artificial de código abierto.

Uber fue notificado del incidente el pasado 9 de octubre y, cuatro días después, confirmó que los datos habían sido consultados sin autorización, por lo que comenzó a notificar a sus conductores sobre lo ocurrido.

De lo robado, lo más preocupante es el acceso a los datos de las licencias de conducir, pues facilita la identificación de una persona e, incluso, pueden ser utilizados para cometer fraudes o suplantación de identidad.

Ante esta situación, Uber informó que cortó las conexiones de datos con el proveedor involucrado y puso en marcha una investigación para evitar nuevos accesos no autorizados.

Asimismo, la empresa ofreció a las personas afectadas servicios gratuitos de monitoreo crediticio y asistencia en caso de fraude. Hasta el momento, no se ha establecido una cifra total de los afectados.