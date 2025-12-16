El gobierno de China, a través de su embajada en México, subrayó su papel en la reconstrucción de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Lo anterior, luego de que México anunciara aranceles de entre 5 y 50% a productos provenientes de países de varios países de Asia, entre ellos China.

China se pronuncia tras aranceles de México; señalan cooperación con Latinoamérica como la Línea 1 del Metro de CDMX

A través de redes sociales, mediante la cuenta oficial de la embajada de China en México, el gobierno de dicho país se manifestó tras el aumento de hasta 50% de aranceles por parte de México a productos procedentes de Asia.

Según señaló, a partir de hoy 15 de diciembre compartirá de manera diaria al menos dos aspectos relevantes que contiene su documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe .

El objetivo de esta acción, señalaron, será que esta información ayude a conocer la visión de China, así como impulsar el intercambio de ideas entre países.

Fue en este sentido, que los puntos compartidos por China este día fueron:

Intercambios de alto nivel

Apoyo mutuo en los respectivos intereses y preocupaciones de estos países

Al respecto, China aseveró que su principio político es que China logre el desarrollo de relaciones con varios países del mundo.

Por ello, reconoció que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe reconocen que “existe una sola China”.

Ante esta postura, China se dijo abierta a entablar relaciones interestatales con países latinoamericanos en respeto al principio de una sola China, trabajando de forma conjunta con aquellos que mantiene relaciones diplomáticas.

Esto para profundizar en la confianza bilateral, formar estrategias, proyectos, seguridad y apoyo mutuo, tal como el que aseguraron brindaron a México en la reconstrucción de la Línea 1.

Esto con el envío de trenes que servirán para la ruta de este Sistema de Transporte en la CDMX.

Reabren estaciones Salto de Agua y Balderas de la Línea 1 (Metro CDMX)

México incrementó aranceles a productos de China y otros países de Asia

La Cámara de Diputados aprobó el incremento de aranceles de entre 10% y hasta 50% en productos procedentes de China y otros países de Asia, tales como:

textiles

autos ligeros

electrodomésticos

motocicletas

perfumes

cosméticos

muebles

plásticos

autopartes

Esto ha generado la reacción de China y países como India y Corea del Sur, con quienes México no tiene un acuerdo comercial hasta este momento.