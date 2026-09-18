La embajada de China en México respondió al mensaje de “Viva México, Made in China” que lanzó Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, con motivo de las fiestas patrias.

“Lo que ha hecho esta Embajada carece de las mínimas cortesías diplomáticas y del respeto básico hacia el pueblo mexicano” Embajada de China en México

Fue por medio de una publicación en redes que la embajada china expresó su rechazo al mensaje que hizo la cancillería estadounidense para criticar el alto volumen de productos chinos en México.

Cabe destacar que en dicho menaje, Estados Unidos criticó las fiestas patrias mexicanas al señalar que los festejos suelen hacerse con diversos productos que se manufacturan en China.

China rechaza el “Viva México, Made in China” lanzado por Estados Unidos

El 15 de septiembre de 2026, en medio de las fiestas patrias en México, la Embajada de Estados Unidos publicó un video en el que lanzó la polémica frase “Viva México, Made in China”.

La afirmación que señalaba que los festejos mexicanos se hacen con productos chinos, no cayó bien en el gigante asiático, pues respondió con un contundente comunicado en el que rechazó la aseveración.

Respuesta de la embajada de China a la embajada Estados Unidos (@EmbChinaMex/X)

En el desplegado, la embajada de China en México reprobó el mensaje, pues lo calificó como una falta de respeto hacia las fiestas patrias y hacia el pueblo mexicano.

Señaló que Estados Unidos intentó difamar la relación comercial bilateral que sostiene un intercambio histórico y continuo de productos entre ambas naciones a nivel internacional.

Asimismo, acusó a las autoridades estadounidenses de utilizar la fiesta nacional de la nación anfitriona como pretexto geopolítico para atacar y denigrar a un tercero.

En ese sentido, enfatizó que como es el caso de México, todo Estado independiente tiene el derecho soberano de elegir libremente sus socios comerciales sin interferencias ni presiones externas.

Estados Unidos se burló de fiestas patrias mexicanas

La respuesta que China hizo a Estados Unidos, se dio debido a que en el marco de las fiestas por la Independencia de México se compartió un video para criticar la relación comercial.

En su publicación, la cancillería estadounidense sentenció que “gran parte de los símbolos con los que México celebra su independencia”, no se elaboraron en México, sino en China.

Fiestas patrias en México (cortesía )

Como ejemplo, mencionó elementos como las telas con las que se maquilan banderas de México e incluso los fuegos artificiales son chinos, por lo que lanzó la frase “Viva México, Made in China”.

Al rechazar el mensaje, China instó a diplomáticos de Estados Unidos a conducirse con cortesía diplomática, respetando al país donde residen y evitando generar discordia en el territorio mexicano.