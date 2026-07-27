Chay Saway, auxiliar de vuelo de Qatar Airways, denunció ciberacoso luego de que su imagen en la final del Mundial 2026 se viralizara con burlas y comparaciones ofensivas.

La gente anda diciendo que somos extraterrestres, que venimos de ese planeta, que ni siquiera somos humanos (...) Nosotros no somos seres de otro planeta, yo no soy un extraterrestre Chay Saway, auxiliar de vuelo de Qatar Airways

Aunque al inicio tomó con humor la atención, el tailandés explicó que la situación escaló a discriminación y desprecio por sus rasgos físicos, llegando incluso a la edición de imágenes para ridiculizarlo.

En un video, Chay Saway pidió empatía y respeto, recordando que las opiniones no deben convertirse en realidades que afecten la dignidad de las personas.

El misterioso personaje de la final del Mundial 2026 se llama Chay Saway (especial)

Chay Saway denuncia ciberacoso por su foto en la final del Mundial 2026

Auxiliares de vuelo de Qatar Airways asistieron a la final del Mundial 2026, en donde entregaron medallas de la FIFA a los jugadores, siendo Chay Saway uno de los participantes.

Sin embargo, la imagen donde se burlaron de su físico comparándolo con un alienígena, llevó a tal viralización que se convirtió en ciberacoso.

Me tomaron una foto y la editaron para que pareciera una persona desproporcionada y desequilibrada. Me estiraron el cuello, me agrandaron la cara, me cambiaron los ojos e hicieron muchas otras cosas. Chay Saway, auxiliar de vuelo de Qatar Airways

El misterioso personaje de la final del Mundial 2026 se llama Chay Saway (especial)

Con un video en su Instagram, el tailandés admitió que al inicio fue graciosa su viralización, pero tras el paso de los días esta pasó a acoso e incluso discriminación por no tener los mismos rasgos que los de América Occidental.

No hay una razón real para ello, aparte de que somos asiáticos, y hacer algo así en línea en 2026 simplemente no está bien. Chay Saway, auxiliar de vuelo de Qatar Airways

Chay Saway compartió que además escaló al nivel en el que su imagen fue alterada para incentivar la burla a su físico solo por ser diferente.

A su perspectiva, el tener un físico diferente no debería ser motivo para burlarse de una persona.

Chay Saway ha recibido constantes críticas desde antes de la final del Mundial 2026

Chay Saway compartió el ciberacoso que recibió tras su imagen viralizada en la final del Mundial 2026, recordando que no ha sido la primera vez que le sucede eso.

Un segundo post en las redes sociales de Saway, lo llevaron a recordar que en su vida siempre fue juzgado por su físico cuando quería ser auxiliar de vuelo.

Nos sentimos increíblemente orgullosos de haber participado en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; es un verdadero honor para nosotros.

Sin embargo, silenció todas estas críticas que le decían no era suficiente cuando logró convertirse en un auxiliar de vuelo de Qatar Airways.