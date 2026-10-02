La 4ª Conferencia Unión Europea-Caribe sobre Sargazo puso sobre la mesa un cambio de enfoque para enfrentar una de las mayores crisis ambientales del Atlántico tropical: pasar de la simple recolección del alga a la construcción de un mercado regional capaz de convertirla en una fuente de inversión, empleo y desarrollo sostenible.

Durante el encuentro en Cancún, Quintana Roo, representantes gubernamentales, científicos y empresarios coincidieron en que el reto no consiste únicamente en retirar el sargazo de las costas, sino en crear una cadena de valor que garantice su aprovechamiento industrial y viabilidad económica a largo plazo.

Sarga Block transforma el sargazo recolectado en tabiques de construcción, un material elaborado mediante un proceso de bajo impacto ambiental (Elizabeth Ruiz / Elizabeth Ruiz)

México identifica 198 iniciativas de aprovechamiento del sargazo

El subsecretario de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, subrayó que los países de la cuenca avanzan para cumplir la meta conjunta de recolectar y procesar al menos 660,000 toneladas de sargazo entre 2026 y 2027.

No obstante, señaló que retirar la biomasa del mar no es suficiente: resulta imprescindible consolidar una demanda equivalente en la industria que transforme el alga en productos de valor.

En México, ya se tienen identificadas 198 iniciativas de aprovechamiento, de las cuales 38 comercializan productos y 11 se encuentran listas para escalar industrialmente.

Sarga Block transforma el sargazo recolectado en tabiques de construcción, un material elaborado mediante un proceso de bajo impacto ambiental (Elizabeth Ruiz / Elizabeth Ruiz)

Sargazo: Recurso pesquero y mercado de carbono

El llamado a construir un mercado del sargazo se apoya en reformas como la actualización de la Carta Nacional Pesquera mexicana, que reclasificó al sargazo de residuo a recurso pesquero, estimando un potencial de captura de hasta 945,000 toneladas anuales de sargazo seco.

Paralelamente, el Polo de Desarrollo de Economía Circular en Puerto Morelos brinda espacio e incentivos fiscales para procesar hasta 4,000 toneladas diarias.

Asimismo, se enfatizó la integración al mercado voluntario de carbono al certificar la reducción de emisiones de metano que se logra capturando el alga en el mar antes de su descomposición.

Sumado a la sustitución de fertilizantes sintéticos y combustibles, este mecanismo aportará ingresos adicionales para elevar la rentabilidad de las inversiones en toda la región.

La estrategia de la Secretaría de Marina para atender el arribo de sargazo comienza mar adentro (Cuartoscuro / Cortesía Secretaría de Marina)

Proponen cuatro ejes para evitar mercados fragmentados

Para atraer capitales y la participación de la banca de desarrollo, las delegaciones propusieron en la Conferencia Unión Europea-Caribe sobre Sargazo superar cuatro cuellos de botella estratégicos:

Pronósticos compartidos: Un sistema unificado de predicción de arribos para garantizar certidumbre en el suministro de biomasa Estándares unificados: Normas comparables sobre límites de metales pesados (como el arsénico), evitando la fragmentación del mercado Logística intermedia: Soluciones eficientes de acopio, secado, transporte y almacenamiento para preservar la calidad de la materia prima Financiamiento a escala: Un portafolio regional de proyectos respaldado por esquemas de financiamiento combinado y garantías