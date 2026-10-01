La proliferación récord de sargazo en el Caribe llevó a México a impulsar una respuesta regional durante la 4ª Conferencia Unión Europea-Caribe sobre Sargazo, donde autoridades ambientales advirtieron que el fenómeno ya representa un desafío ambiental, económico y climático de gran escala.

Ningún país genera este sargazo, ninguno puede resolverlo solo tampoco, ese es al mismo tiempo nuestra dificultad y nuestra mejor razón para estar juntos y juntas en esta misión. José Luis Samaniego Leyva, Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de Semarnat

El Gobierno de México destacó que 2026 se perfila como el año más crítico de sargazo desde que existen registros satelitales, por lo que llamó a fortalecer la cooperación internacional para transformar esta problemática en una oportunidad de desarrollo sostenible.

El subsecretario de la Semarnat, José Luis Samaniego Leyva, advirtió que la crisis ambiental en el Atlántico tropical exige superar acciones aisladas y potenciar la colaboración.

Entre las medidas propuestas por México destacan nuevas inversiones, infraestructura especializada y proyectos de economía circular.

Cada tonelada de sargazo que se descompone en las playas libera sulfuro de hidrógeno, que afecta la salud de las comunidades, y metano, un gas con un poder de calentamiento 28 veces mayor que el dióxido de carbono. Detrás de estas cifras hay playas erosionadas, arrecifes afectados, pescadores que pierden su actividad y una industria turística de la que dependen millones de familias en la región. José Luis Samaniego Leyva, Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de Semarnat

Repunte de sargazo: 2025 vs. 2026

El año 2026 se ha consolidado como el más severo desde que existe monitoreo satelital de saragazo.

En mayo de 2026, la biomasa flotante en el Caribe alcanzó casi 35 millones de toneladas húmedas, registrando frente a México volúmenes cuatro veces superiores a los de 2025 y 27 veces por encima del promedio histórico.

La aceleración del fenómeno se refleja en las cifras de recolección en Quintana Roo:

2025: Se retiraron 92,782 toneladas en todo el año (marcando el máximo histórico hasta ese momento).

Se retiraron en todo el año (marcando el máximo histórico hasta ese momento). 2026: En lo que va de la temporada, la cifra ya superó las 123,000 toneladas, rebasando en más del 32% el acumulado total del año anterior.

Al descomponerse en las playas, esta materia orgánica erosiona las costas y emite metano, gas con un poder de calentamiento 28 veces superior al dióxido de carbono.

José Luis Samaniego Leyva en la 4ª Conferencia UE - Caribe Global Gateway sobre Sargazo (Cortesía)

México insta a recolectar y procesar 660 mil toneladas de sargazo entre 2026 y 2027

México instó a cumplir el compromiso regional de recolectar y procesar al menos 660,000 toneladas de sargazo entre 2026 y 2027.

Para lograrlo, propuso resolver cuatro cuellos de botella: pronósticos compartidos, estándares de calidad unificados sobre metales pesados (como el arsénico), logística intermedia y financiamiento a escala.

El avance se evaluará mediante tres indicadores: capturas en mar frente a playa, biomasa valorizada frente a confinada y proyectos con cierre financiero.

Asimismo, se promovió integrar estas acciones al mercado voluntario de carbono certificando reducciones de metano para elevar la rentabilidad en la región.

El mercado regional del sargazo si lo construimos, será obra del Caribe y de Europa juntos, será la prueba de que esta región es capaz de convertir una de sus mayores presiones ambientales en trabajo, en conocimiento y en dignidad para sus comunidades costeras. José Luis Samaniego Leyva, Subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de Semarnat

Respuesta e infraestructura mexicana frente al sargazo

Para hacer frente al sargazo, México despliega una Estrategia Nacional basada en cinco ejes (estudio científico, recolección, manejo integral, normatividad y valorización), destacando tres decisiones estructurales: