El gobierno de Estados Unidos salió en defensa del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asegurando que pese a la posibilidad de una reelección indefinida no es ningún dictador.

Según señaló el gobierno encabezado por Donald Trump, Nayib Bukele no debe ser comparado con otros dirigentes de países en los que se considera existe una dictadura.

Fue el partido político Nuevas Ideas quien presentó en el Congreso de El Salvador un proyecto con el que busca aprobar la posibilidad de una reelección presidencial indefinida, por lo que Nayib Bukele podría permanecer por más años en el cargo.

En una declaración emitida a la agencia AP, el gobierno de Estados Unidos defendió a Nayib Bukele de los señalamientos emitidos en su contra que lo colocan como un dictador.

La administración encabezada por Donald Trump manifestó que el proyecto del partido Nuevas Ideas, si bien plantea la posibilidad de una reelección presidencial, fue presentada a un Congreso electo democráticamente.

Señaló que solo a estos les corresponde definir el rumbo que desean para su país, rechazando así la intervención de cualquier otra nación en los asuntos de El Salvador.

“Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región” Gobierno de Estados Unidos

Por tal motivo Estados Unidos rechazó que Nayib Bukele sea comparado con otros gobiernos de la región, como Cuba, Venezuela o Nicaragua en donde han asegurado existen casos de dictaduras.

Al respecto, el propio Nayib Bukele difundió en redes sociales la postura de Estados Unidos, en donde defiende de cualquier señalamiento de dictadura a su administración.

Nayib Bukele podrá reelegirse indefinidamente en El Salvador tras aprobarse proyecto de Nuevas Ideas

El partido político Nuevas Ideas, al cual pertenece Nayib Bukele, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma que busca hacer posible la reelección presidencial indefinida.

Con esto el presidente Nayib Bukele se vió beneficiado, ya que podría buscar permanecer por más años en el cargo al frente de El Salvador.

Puntualmente Nuevas Ideas busca reformar 5 artículos de su Constitución, para así asegurar la posibilidad de una reelección indefinida sin reservas. Se trata de:

Artículo 75 Artículo 80 Artículo 133 Artículo 152 Artículo 154

Al respecto, el 31 de julio de 2025 se discutió dicha propuesta presentada por el partido Nuevas Ideas ante el congreso de El Salvador, misma que fue aprobada con 57 votos, por solo 3 en contra.

Al respecto, la oposición acusa a Nayib Bukele de promover una dictadura en El Salvador, ya que señalan ha tomado el control de todos los poderes e instituciones en ese país.

Tras la aprobación de esta iniciativa, se espera que Nayib Bukele participe en las elecciones presidenciales 2027 de El Salvador, ya que además se aprobó ampliar el tiempo de mandato, para que este pase de 5 a 6 años.