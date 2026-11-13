La Cancillería de Bolivia dio a conocer que solicitaron a México información sobre la versión de un presunto asilo político de su exvicepresidente, Álvaro García Linera.

Mediante un comunicado compartido este jueves 12 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia dio a conocer la solicitud y recalcó a México que, pese a brindar asilo, las investigaciones contra Álvaro García Linera continuarán.

El exvicepresidente de Bolivia está acusado de asesinato y tortura en el caso Hotel Las Américas.

Cancillería de Bolivia pide a México aclaración sobre el asilo político de Álvaro García Linera

Este jueves 12 de noviembre, la cancillería de Bolivia informó sobre una petición formal a México para establecer si se brindó asilo político a Álvaro García Linera tras declaraciones de quien fue vicepresidente de Evo Morales.

Bolivia pide a México información sobre el asilo político de Álvaro García Linera (Cancillería de Bolivia)

Bolivia resaltó en el comunicado que respeta y reconoce las decisiones soberanas de otros Estados en materia de protección, pero bajo el marco de las normas y principios del derecho internacional.

Las mismas deberán ser compatibles con el ejercicio de las autoridades judiciales y fiscales de Bolivia, ya que se mantienen las atribuciones, y la cancillería continuará cumpliendo su función de canalizar la cooperación jurídica internacional que corresponda.

Por ello, Bolivia recordó a México que el haber otorgado el asilo político a Álvaro García Linera no implica la suspensión de las investigaciones en su contra o los procesos judiciales emprendidos en su país.

Y añadió que México y Bolivia cuentan con un Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica en Materia Penal desde 2010, que establece los mecanismos de asistencia ante determinadas acciones judiciales.

Álvaro García Linera estaría en México y tendría asilo político; estas fueron las declaraciones del exfuncionario

Este mismo jueves 12 de noviembre, Álvaro García Linera habría dado a conocer en entrevista para Unitel que se encuentra en México, en calidad de asilado político, desde el pasado 31 de octubre.

Bolivia pide a México información sobre el asilo político de Álvaro García Linera (Redes sociales)

De acuerdo con sus declaraciones, llegó a México desde Argentina y ya en el país solicitó el asilo político que se le habría concedido, aunque de momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no se ha pronunciado.

Tras darse a conocer la situación de Álvaro García, diputados de Bolivia señalaron que de ser cierto su asilo político, solicitarían a México la extradición del exvicepresidente, ya que fue citado a declarar este miércoles 11 de noviembre.