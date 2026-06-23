Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, rechaza la intervención de operaciones militares de Estados Unidos contra el crimen organizado en su país, en una entrevista con la AFP.

La declaración surge después de que Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos afirmara hace una semana a la cadena CBS que Washington podría ejecutar en Guatemala y Ecuador operaciones similares a la que derivó en la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de la organización criminal Tren de Aragua.

El mandatario guatemalteco, quien participa en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Panamá, también rechazó versiones publicadas por The New York Times a finales de mayo 2026 sobre una supuesta autorización para realizar operaciones conjuntas con el ejército estadounidense.

Constitución de Guatemala impide operaciones militares de Estados Unidos

Pese a las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, Bernardo Arévalo aclaró que la Constitución guatemalteca no permite que fuerzas militares extranjeras operen armadas en el país.

No obstante, señaló que sí existe cooperación bilateral en materia de seguridad dentro de los marcos legales establecidos y como parte de iniciativas regionales como la Coalición Anticarteles de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Operando militarmente, portando armas (...) la ley no lo permite. Nuestra Constitución no permite la conducción de operaciones militares conjuntas como las que se realizan en otros lugares, pero tenemos operaciones cooperativas. Estados Unidos nos apoya para que las fuerzas de seguridad de Guatemala tengan la capacidad de ser más efectivas en su combate al narcotráfico” Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala

Las declaraciones se producen tras la operación que culminó con la muerte de Héctor Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, identificado como uno de los principales líderes del Tren de Aragua.

Guatemala acepta cooperación con Estados Unidos, pero dentro de la ley

Durante la misma entrevista con AFP, Arévalo aseguró que Guatemala mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos en materia de seguridad, siempre que dicha cooperación respete el marco constitucional y legal del país.

El presidente explicó que ambas naciones comparten intereses en el combate al crimen organizado y al narcotráfico, aunque Guatemala enfrenta limitaciones legales que determinan el alcance de cualquier acción conjunta.

En ese sentido, precisó que operaciones contra estructuras criminales pueden llevarse a cabo en territorio guatemalteco, pero únicamente con participación de personal policial y militar de Guatemala.

Por su parte, autoridades venezolanas señalaron que la operación contra “Niño Guerrero” se realizó en el contexto de una colaboración entre organismos de seguridad de Venezuela y Estados Unidos.