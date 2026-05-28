Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, se pronunció con respecto a las versiones sobre bombardeos conjuntos que su gobierno ha realizado con Estados Unidos contra los cárteles del narco.

“Lo que hemos hecho es solicitar al gobierno de los Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala” Bernardo Arévalo. Presidente de Guatemala.

Entrevistado por medios locales, el mandatario nacional admitió las operaciones conjuntas, debido a que destacó que sí se ha pedido el apoyo de Estados Unidos en las acciones contra los grupos criminales.

Al defender las medidas, Bernardo Arévalo aseguró que con ello podrán acceder a equipo, capacitación y asesorías con expertos en la planificación y estrategias para enfrentar a los cárteles del narco.

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala (Esteban Biba / Especial)

Bernardo Arévalo se pronuncia sobre supuestos bombardeos con Estados Unidos en Guatemala

A medidados del mes de mayo de 2026, circularon diversas versiones en las que se reportaba que se ejecutaron supuestos bombardeos de Estados Unidos contra grupos del narcotráfico en Guatemala.

Los informes señalaban que los ataques se realizaron tras un un acuerdo bilateral; sin embargo, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo rechazó que se hayan efectuado dichos bombardeos.

El 19 de mayo, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia negó que se hayan autorizado operaciones militares, pero días más tarde el propio Bernardo Arévalo admitió que sí se ha pedido apoyo.

“En este momento hemos hecho una solicitud para que nos apoyen en la lucha del gobierno de la república contra los cárteles de la droga” Bernardo Arévalo. Presidente de Guatemala

Entrevistado por medios locales, Bernardo Arévalo refirió que si bien los bombardeos no se han desplegado, su administración sí pidió apoyo a Estados Unidos en la lucha contra el narco.

Lo anterior debido a que el gobierno del presidente Donald Trump tiene un alto interés que por hacer frente a las organizaciones criminales que operan fuera de Estados Unidos.

Presidente de Guatemala defiende acuerdo con Estados Unidos

Al pronunciarse sobre las versiones de los bombardeos de Estados Unidos en Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo defendió el acuerdo bilateral que se estableció para enfrentar al narco.

Sobre ello, dijo que el plan implica “intensificar la colaboración” con Estados Unidos, lo cual significa mayor apoyo en la lucha contra el crimen organizado por medio de esto:

Acceso a equipo especializado

Jornadas de capacitación

Acceso a asesorías de expertos en la planificación de operaciones

Además, expuso que los resultados del acuerdo ya se han visto, pues mencionó el decomiso de armas en Las Cruces, Petén y la desarticulación de un narcolaboratorio en Ayutla, San Marcos.