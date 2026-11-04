Reportes periodísticos basados en su expediente consular revelan que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, obtuvo trato preferente al tramitar su nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática.

A pesar de que ella se negó a entregar un documento indispensable, los empleados consulares realizaron las gestiones necesarias para completar su expediente, apartándose del procedimiento habitual.

Esta actuación generó controversia debido al contraste con los trámites exigidos a otros ciudadanos y por los antecedentes políticos de la pareja, quienes previamente habían criticado duramente a España y exigido disculpas públicas por los hechos de la Conquista.

Reportan que Beatriz Gutiérrez Müller habría recibido trato preferencial al solicitar la nacionalidad española

De acuerdo con la investigación periodística del diario español The Objective, Beatriz Gutiérrez Müller recibió un trato preferencial en el Consulado General de España en México durante la tramitación de su nacionalidad.

Beatriz Gutiérrez Müller (Captura IG / @beatrizgutierrezmuller )

El expediente fue presentado el 30 de abril de 2025 al amparo de la Ley de Memoria Democrática (conocida como la “ley de nietos”), normativa que otorga acceso a la ciudadanía a descendientes de españoles en el exterior.

Su derecho legal se fundamenta en su ascendencia paterna: su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació en Rodiezmo (León, España) en 1907, y su padre, Juan José Gutiérrez Canet, obtuvo la nacionalidad española en 2003.

Para completar el expediente se requería la copia fiel del libro registral de su padre. Gutiérrez Müller entregó únicamente un extracto del acta y declinó aportar la copia fiel exigida.

En la documentación consular se adjuntó una nota adhesiva manuscrita que dejó constancia del hecho: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”.

En lugar de requerir a la solicitante que consiguiera y entregara el documento faltante (como establece el protocolo administrativo), los propios funcionarios del consulado realizaron las gestiones ante otras instituciones para obtener la copia faltante.

Tras solucionar internamente la falta del documento, el personal consular procedió a estampar el sello de “Documentación completa” con fecha del mismo 30 de abril de 2025.

Fuentes consulares señalaron que, en circunstancias ordinarias, la responsabilidad de aportar los documentos requeridos recae de forma exclusiva en la persona interesada.

Como punto de comparación, el reportaje citó notificaciones del consulado español en Caracas (Venezuela) dirigidas a otros solicitantes bajo la misma ley, a quienes se les exigía acudir personalmente o mediante un representante autorizado a entregar los anexos faltantes en horarios específicos.

Trato preferencial que habría recibido Beatriz Gutiérrez Müller genera controversia

El caso de Beatriz Gutiérrez Müller provocó un fuerte impacto mediático debido a la contradicción ideológica y el contexto bilateral entre México y España.

En marzo de 2019, Gutiérrez Müller apareció junto a Andrés Manuel López Obrador en el video donde se anunció el envío de una carta al rey Felipe VI exigiendo una disculpa oficial por los abusos cometidos durante la Conquista.

Reportes periodísticos y análisis situaron a la investigadora como una de las principales impulsoras de esta postura.

Beatriz Gutiérrez Müller (Presidencia / Presidencia)

Dicha exigencia derivó en tensiones diplomáticas, como la “pausa” en las relaciones bilaterales planteada en 2022 y la posterior exclusión del monarca español de la toma de protesta presidencial de Claudia Sheinbaum en 2024.

La opinión pública cuestionó que se buscara obtener la ciudadanía de un país al que se le exigieron disculpas históricas y con el que se mantuvieron roces diplomáticos constantes.

Aunque la historiadora cuenta con el derecho legal de solicitar la nacionalidad por la vía de la Ley de Memoria Democrática, el caso reavivó las discusiones sobre la equidad y los privilegios de figuras de alto perfil frente a miles de descendientes ordinarios que enfrentan prolongados y estrictos trámites consulares.