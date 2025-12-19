Como cada año, Barack Obama presentó el top de sus canciones favoritas de 2025, el cual está dando de qué hablar por la inclusión una melodía de Xavi.

Si bien se sabe que Barack Obama escucha todo tipo de música, nadie esperaba que incluyera a Xavi, pues para mucho es un artista más “local”.

Barack Obama escuchó “En Privado” de Xavi y Manuel Turizo

La canción que Barack Obama escuchó en este 2025 fue “En Privado”, una colaboración de Xavi y Manuel Turizo, la cual fue muy popular a inicios de 2025.

A pesar de que pasaron muchos meses, la canción se le quedó grabada en la mente a Barack Obama para entrar en su listado de canciones de 2025.

Canciones favoritas de Barack Obama 2025 (@BarackObama)

Lamentablemente, el expresidente de Estados Unidos no dio más detalles del por qué le gustó esta canción en particular, limitándose a decir que fue de las que más escuchó este año.

Hay que mencionar que para muchas personas, esta canción es una de las mejores que han hecho los intérpretes, mezclando muy bien sus estilos.

También hay quienes no la consideran tan relevante, sobre todo aquellos que no gustan de los ritmos latinos modernos; eso no quita que fue de la más populares del año.

Barack Obama también escuchó a Rosalía en 2025

Todo indica que Barack Obama se vio seducido por los ritmos hispanos en 2025, pues además de “En Privado” de Xavi y Manuel Turizo, también escuchó a Rosalía.

En su lista de canciones de 2025, Barack Obama también cita a “Sexo, Violencia y Llantas” de Rosalía como una de sus canciones favoritas.

Lo interesante es que esta es una de la canciones más recientes que escuchó el expresidente de Estados Unidos, pues fue liberada en noviembre de este año.

Al igual que con Xavi, no dio detalles del por qué le gustó esta canción de Rosalía; no obstante, los fans de la cantante señalan que esta es la mejor canción de su carrera.