A menos de dos semanas de las elecciones de Estados Unidos del 5 de noviembre, el ex presidente Barack Obama se mostró rapeando un tema de Eminem en un evento a favor de la candidata demócrata Kamala Harris.

Este acto es parte de los últimos días de campaña en los que los candidatos prácticamente hacen de todo para ganar adeptos en Estados Unidos.

El evento en el que Barack Obama terminó rapeando ‘Lose Yurself’ de Eminem tuvo lugar en Detroit, Michigan, ciudad natal del rapero, quien previamente lo había presentado.

Michigan es unos de los siete estados péndulo, estados bisagra o indecisos, que así se refieren pues no tienen una tendencia definida a favor de republicanos o demócratas.

En los últimos días de campaña de ambos candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se han centrado en hacer campaña en esos siete estados péndulo:

Eminem participó en el evento llevado a cabo en Detroit, que es su ciudad natal, con un pequeño discurso a favor de Kamala Harris y antes de presentar a Barack Obama.

A favor de Kamala Harris, Eminem dijo que protegerá la libertad de expresión y otras libertades y agregó que en Estado Unidos nadie debería tener miedo a represalias por expresar sus opiniones.

Su discurso fue corto para presentar a Barack Obama, mientras de fondo se escuchaba ‘Lose Yourself’, de Eminem.

En su participación, Barack Obama dijo que Donald Trump no es apto para volver a ser presidente de Estados Unidos.

También señaló que es una persona que solo le interesa el poder absoluto y que no se necesita comprobar cómo se vería siendo más viejo, loco y sin contrapesos.

Barack Obama dijo que ha dado muchos mítines, pero reconoció sentirse nervioso en esta ocasión por salir después de Eminem.

En parte de su discurso, Barack Obama rapeó diciendo que se siente nervioso y haciendo pequeñas modificaciones a la letra de ‘Lose Yourself’.

“I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweat already, mom´s spaguetti. I´m nervous but on the surface, I look calm and ready to drop bombs, but i keep on forgetting”

Barack Obama