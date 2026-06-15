Hoy lunes 15 de junio, un avión bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se estrelló cerca de Edwards Air Force Base, California.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:20 de la mañana, momentos después de que se diera el despegue del avión militar.

Reportan que B-52 Stratofortress se estrella en Edwards Air Force Base, California

Tras el choque del B-52 Stratofortress en Edwards Air Force Base, equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona para atender el incidente.

El aeródromo donde se dio el impacto fue cerrado, los aviones que se dirigían a la base fueron desviados y se suspendieron los pases de visitantes no comerciales.

Por el momento, no se ha puntualizado si hay víctimas o lesionados . Además, se desconocen las causas del accidente.

No obstante, la Base de la Fuerza Aérea Edwards explicó que la “situación sigue en desarrollo” y se brindará más información más adelante.

B-52 Stratofortress se estrella cerca de Edwards Air Force Base, California (Especial)

En redes sociales se difundieron imágenes del incidente donde una columna de humo negro elevándose en el aeródromo de California.

La Edwards Air Force Base se ubica en el desierto de Mojave, a 160 kilómetros al norte de Los Ángeles y se usa para investigación, desarrollo y pruebas de:

Aeronaves

Sistemas de armas

Software

Se trata de uno de los centros de pruebas de aviación más importantes del ejército, ya que se encuentra la Ala de Pruebas 412 y la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Por su parte, el B-52 Stratofortress es un bombardero de largo alcance que tiene la capacidad de transportar armamento convencional o nuclear.

El B-52 Stratofortress fue clave en la Operación Tormenta del Desierto en 1991.