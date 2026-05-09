Un avión de Frontier Airlines realizó un aterrizaje de emergencia y evacuó a sus pasajeros luego de impactar a un hombre que se encontraba sobre una pista del Aeropuerto Internacional de Denver.

De acuerdo con Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos,el hombre ingresó ilegalmente a la pista del aeropuerto, donde fue embestido por el avión de Frontier Airlines, que iba a alta velocidad.

Hombre invade pista del Aeropuerto de Denver y avión de Frontier Airlines aterriza de emergencia

A través de redes sociales, Sean Duffy informó que un avión de Frontier Airlines tuvo que aterrizar de emergencia luego de que un hombre violará la valla perimetral y corriera hacia la pista.

Avión de Frontier Airlines aterriza de emergencia tras impactar a un hombre en pista de Denver (Captura de pantalla)

El vuelo 4345 alcanzaba velocidad de despegue cuando los pilotos reportaron el impacto con un hombre. Tras el choque, la tripulación abortó la maniobra al detectarse humo y un incendio momentáneo en los motores.

Sean Duffy, secretario de Transporte, reportó que 12 personas que iban en el vuelo resultaron heridas, de las cuales, cinco de ellas fueron trasladas al hospital para una valoración médica.

Autoridades del Aeropuerto de Denver confirmaron que el hombre falleció en el lugar y señalaron que no era empleado ni trabajador de la terminal aérea, por lo que no tenía autorización para estar en la pista.

La pista permaneció cerrada durante varias horas mientras equipos de emergencia y autoridades federales realizaban las maniobras de rescate y las investigaciones correspondientes.