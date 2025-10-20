La madrugada del lunes 20 de octubre, a las 3:50 de la mañana, se reporto una colisión en la pista norte del Aeropuerto Internacional de Hong Kong.

De acuerdo con el departamento de policía de la ciudad la aeronave, un Boeing 747-481, giró bruscamente tras tocar tierra y, al no lograr detenerse en los límites de la pista, terminó en el mar.

Durante la maniobra el avión chocó contra un vehículo de servicio que tenía a dos trabajadores dentro; ambos murieron.

Tras el choque la aeronave y el vehículo de servicio terminaron en el mar, por lo que en un principio la calidad de los trabajadores era de desaparecidos.

Con el transcurso de las labores de búsqueda y rescate el primer cuerpo, de un hombre de 30 años, fue localizado sin vida. El segundo, de 41 años de edad, fue trasladado al Hospital North Lantau y declarado muerto tiempo después.

JUST IN: Emirates cargo plane goes off the runway, hits ground vehicle and tumbles into the sea at Hong Kong International Airport. 2 people missing pic.twitter.com/HDqAF8jVy0 — BNO News Live (@BNODesk) October 19, 2025

El vuelo procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái intentó aterrizar en la pista 07R, misma que se ubica al norte de la terminal aérea.

El Departamento de Aviación Civil de Hong Kong aseguró que la pista norte del aeropuerto continuará cerrada hasta que concluyan la remoción de escombros, así como las inspecciones técnicas de seguridad.

Tras el incidente se iniciaron maniobras para sacar al avión y el vehículo del agua.

Del mismo modo, se dio inicio a una investigación para determinarse los motivos exactos que llevaron a la desviación del avión sobre la pista de aterrizaje.