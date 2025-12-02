Luego de la terrible tragedia en Hong Kong por el incendio que consumió 7 torres de un conjunto residencial, las autoridades dieron a conocer el arresto de 13 personas.

Dichos arrestos están vinculados con el contratista y compañías constructoras detrás del inmueble víctima del incendio en la tragedia de Hong Kong.

Caen los primeros 13 arrestos por el incendio de la tragedia de Hong Kong

La policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción anunciaron 13 arrestos por homicidio imprudente debido al incendio en la tragedia de Hong Kong.

Estos 13 arrestos corresponden a personas responsables de la rehabilitación del complejo residencial Wang Fuk Court, donde se dio el incendio de la tragedia de Hong Kong.

Incendios en Hong Kong (PETER PARKS / AFP)

Aunque no se dieron a conocer las identidades, se sabe que están relacionados al contratista del proyecto y empresas de ingeniería estructural, andamios de bambú y renovación de fachadas.

A quienes se acusa de haber usado material de baja calidad en la remodelación de las paredes de los edificios tras el tifón Ragasa, de acuerdo con Chris Tang, secretario de Seguridad.

Autoridades señalan que solo las partes de fácil acceso de los edificios contaban con materiales de aislamiento térmico, mientras que el resto eran de bambú.

Lo cual habría provocado que el incendio se propagara rápidamente, dando como resultado la pérdida de 7 torres completas, 151 muertes y más de 1500 damnificados.

No se descartan más arrestos por el incendio de la tragedia de Hong Kong

Aunque ya se dieron estos 13 arrestos por el incendio de la tragedia de Hong Kong, autoridades no descartan que haya más en los próximos días.

Eric Chan, jefe del Ejecutivo adjunto, anunció la constitución de un equipo interinstitucional para la investigación detrás del incendio de la tragedia de Hong Kong.

Lo que indica que las diligencias siguen abiertas, revisando cada uno de los elementos alrededor del terrible incendio de finales de noviembre de 2025.

A su vez que la opinión pública exige un castigo y encontrar a los responsables detrás de los trabajos de renovación exterior, que provocaron la tragedia.